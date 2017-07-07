اليونسكو تصوت على إدراج مدينة الخليل في الضفة الغربية على لائحة التراث العالمي

صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الجمعة على إدراج مدينة الخليل التي تقع في الضفة الغربية المحتلة، على لائحة التراث العالمي. وفي حين رحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار، اعتبره إسرائيل ينكر الوجود اليهودي في المدينة الذي يعود لأربعة آلاف عام.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الجمعة البلدة القديمة في الخليل "منطقة محمية" بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية"، وذلك في أعقاب تصويت سري أثار جدلا إسرائيليا فلسطينيا جديدا في المنظمة الدولية.

وتم التصويت في اليونسكو بأغلبية 12 صوتا مقابل ثلاثة وامتناع ستة عن التصويت، على إدراج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، التي يعيش فيها مئتا ألف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين على لائحة التراث العالمي.

ليبرمان يعتبر اليونسكو "منظمة منحازة ومعادية للسامية"

من جانبه، رفض رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان القرار واتهم اليونسكو بأنها "منظمة منحازة سياسيا ومخجلة ومعادية للسامية " .

وقال إن "القرارات التي اتخذتها مشينة ومن شأنها أن تضر بحقنا التاريخي على الحرم الإبراهيمي وحقنا بالأرض"، مؤكدا أن "صلة اليهود بمدينة الخليل تعود لآلاف السنين" والمدينة "موقع يهودي منذ الحقبة التوراتية (...) وأي تصويت لن يغير هذه الحقيقة".

وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب بالقرار وتعتبره "سقوطا" لإسرائيل

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة أن تصويت اليونسكو يشكل "نجاحا" للدبلوماسية الفلسطينية و"سقوطا لإسرائيل".

ويعيش في الخليل مئتا الف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين، المقيمين في قطاع يحميه جنود.

ويعتبر الفلسطينيون أن الموقع مهدد بسبب الازدياد "المقلق" للتخريب الذي يطاول ممتلكات الفلسطينيين في البلدة القديمة ويتهمون المستوطنين الإسرائيليين به.

ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن القرار حول الخليل الذي يصف هذه المدينة بأنها "إسلامية" يتنكر لوجود يهودي من أربعة آلاف عام.

واحتلت إسرائيل الخليل بعد حرب عام 1967. ورضخت الحكومة الإسرائيلية بعد سنوات من احتلالها لمطالب المستوطنين وسمحت بتواجدهم وإقامتهم في المدينة وسط الفلسطينيين. وانتشرت البؤر الاستيطانية داخل الخليل، وتزايدت المستوطنات حول المدن الفلسطينية الأخرى.

وتندلع مواجهات عنيفة بشكل متكرر في المدينة. ويتذكر الجميع المجزرة التي ارتكبها المستوطن الإسرائيلي الأمريكي باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في المدينة عام 1994 وقتل خلالها 29 مسلما.

وتم تقسيم الحرم الذي يتضمن بعدا رمزيا قوميا ودينيا في النزاع إلى قسمين: واحد للمسلمين وآخر لليهود بعد المجزرة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/07/2017