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مجتمع

"بيونسيه" تسمي ابنتها "رومي" تيمنا بالشاعر الصوفي الشهير

© أ ف ب / أرشيف | نجمة البوب الأمريكية "بيونسيه" وزوجها مغني الراب "جاي زي" مع ابنتهما "بلو أيفي" خلال حضورهم مباراة نجوم كرة السلة الأمريكية في "نيو أورلينز" 19 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/07/2017

استقبل الثنائي الغنائي "بيونسيه" و"جاي زي" مؤخرا توأم، وانتشرت الأقاويل عبر عدة مواقع عالمية بسبب تسمية أحد الطفلين "رومي".

رزقت نجمة البوب الأمريكية "بيونسيه" وزوجها مغني الراب "جاي زي" بتوأم، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من الثنائي الغنائي الأشهر في العالم. وكشفت مجلة "بيبول" الأمريكية والتي تعنى بأخبار المشاهير أن اسمي التوأم هما "رومي" و"سير".

وكانت "بيونسيه"، التي تعد واحدة من أقوى النساء في مجال صناعة الموسيقى، قد أعلنت عن حملها على حسابها على موقع إنستغرام في شباط/فبراير الماضي.

يذكر أن الثنائي قد استلهم اسم رومي من الشاعر الفارسي والعالم والمتصوف المعروف بمولانا جلال الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشر ميلادي.

واشتهرت كتابات الرومي وأشعاره عن الحب والفرح والتسامح وصنفت كتاباته ضمن الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة مؤخرا. ووصفه المؤلف دافيد فرانزوني، والذي يكتب سيناريو هوليوودي عن حياة الرومي، بـ"شكسبير".

يذكر أن بيونسيه وجاي زي تزوجا في عام 2008، ولديهما طفلة أخرى تبلغ من العمر 5 سنوات.


فرانس 24
 

نشرت في : 07/07/2017

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