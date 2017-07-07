ترامب وبوتين تبادلا حديثا "مطولا وحازما" حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

التقى الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية. وإثر اللقاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الرئيسين تبادلا "حديثا مطولا وحازما جدا" حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ترامب "قبل" النفي الروسي في هذا الموضوع.

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مساء الجمعة في هامبورغ إن الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين تبادلا حديثا "حازما جدا" حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال أول لقاء بينهما في ألمانيا.

وأضاف تيلرسون أنه كان هناك "تبادل مطول جدا وحازم جدا" حول هذا الموضوع على هامش قمة مجموعة العشرين، معتبرا أن التدخل الروسي كان يشكل "عقبة كبيرة" في العلاقات بين البلدين.

وتابع تيلرسون أن ترامب "ألح مرارا على الرئيس بوتين حول قضية التدخل الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي "نفى مثل هذا التدخل، كما فعل في السابق".

من جانبه، أكد الوفد الروسي أن ترامب "قبل" النفي الروسي في هذا الموضوع الحساس جدا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حضر الاجتماع بين الرئيسين إن "الرئيس ترامب قال إنه سمع تصريحات واضحة من بوتين تؤكد أن مزاعم التدخل غير صحيحة وأن السلطات الروسية لم تتدخل، ووافق على هذه التصريحات".

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 07/07/2017