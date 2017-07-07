هجوم انتحاري بسيارتين مفخختين يسقط قتلى وجرحى من الجيش المصري

جاء في بيان للجيش المصري أن 26 شخصا على الأقل قتلوا و جرحوا الجمعة في هجوم انتحاري بسيارتين مفخختين استهدف نقطة تفتيش عسكرية بمحافظة شمال سيناء. وذكر الجيش المصري أنه قتل أكثر من 40 مسلحا هاجموا نقاط تمركز له.

أعلن الجيش المصري في بيان مقتل أو إصابة 26 من عناصره الجمعة في هجمات استخدمت في بعضها سيارات مفخخة ضد حواجز عدة في شمال شبه جزيرة سيناء.

وكانت مصادر أمنية قد قالت في وقت سابق إن عشرة على الأقل من قوات الأمن المصرية أحدهم ضابط برتبة عقيد لقوا مصرعهم اليوم الجمعة في هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين على نقطة تفتيش عسكرية بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف مصدر أن الهجوم وقع في منطقة البرث جنوبي مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة تلاه تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة. وذكرت مصادر أخرى أن المنطقة شهدت هجومين على نقطتي تفتيش متجاورتين.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن سيارات إسعاف توجهت إلى مكان الهجمات في جنوب رفح القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وذكر الجيش المصري أنه قتل أكثر من 40 مسلحا في مواجهات مع مسلحين متطرفين في المنطقة التي تعد معقلا للفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية".





فرانس24/رويترز/أ ف ب



نشرت في : 07/07/2017