أي نتيجة للقاء ترامب وبوتين في قمة العشرين؟

تصعيد الأزمة الخليجية مع اتهام السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر بإفشال الجهود الدبلوماسية "لحل الأزمة، والتأكيد على أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع أصبحت هذه المطالب "لاغية" تعد من بين الملفات التي استأثرت باهتمام واسع في الصحف العالمية. وبرزت مواضيع اخرى على أعمدة الصحف ومنها خاصة محاصرة الاف المدنيين العراقيين في الموصل وقمة مجموعة العشرين التي تحتضنها مدينة هامبورغ الألمانية اليوم وغدا.

تصعيد الأزمة الخليجية مع اتهام السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بإفشال الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، والتأكيد على أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع أصبحت هذه المطالب "لاغية" تعد من بين الملفات التي استأثرت باهتمام واسع في الصحف العالمية. وبرزت مواضيع اخرى على أعمدة الصحف ومنها خاصة محاصرة الاف المدنيين العراقيين في الموصل وقمة مجموعة العشرين التي تحتضنها مدينة همبورغ الألمانية اليوم وغدا.

في صحيفة الشرق الأوسط تساءل الاعلامي والكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد في مقال له عن الهدف من تصعيد الأزمة الخليجية؟ الكاتب أورد في مقاله أن وزير خارجية قطر كشف بشكل صريح عن قلق حكومته، لأول مرة، من أن هدف السعودية والإمارات والبحرين ومصر من هذه الأزمة هو تغيير نظام الحكم في الدوحة!

ويعلق الكاتب على ذلك قائلا "لقد ظهر التشويش والارتباك في الدوحة منذ الأسبوع الأول بعد إعلان القطيعة، حيث استدعت الدوحة الحامية التركية وتواصلت مع واشنطن لتستكشف موقفها، على اعتبار أنها تستضيف قاعدتيها العسكريتين، وسرعت من وتيرة التعاون مع إيران في قراءة تقول إنها تخشى عملا عسكريا.

في المقابل كتبت صحيفة العربي الجديد مقالا تحت عنوان "لا العقل يقبل ولا التاريخ يستجيب" للكاتب سيَار الجميل....

" المنظومة الخليجية عاشت متماسكة منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما، على أيدي زعماء خليجيين رحلوا، وكانوا يتمتعون بالحكمة وبعد النظر والرؤية الثاقبة للمصالح الخليجية المشتركة، وقد تفكّكت هذه المنظومة اليوم.." نقرأ في المقال الذي يرى فيه صاحبه أنه كان بالإمكان معالجة أي خلل داخل المنظومة بالحوار السياسي، لا بإشعال فتيل معركة باردة تستخدم فيها كل الوسائل الإعلامية وبأسوأ الأساليب. ومن الغريب أن يتم فرض أجندات صارمة، وكأننا في ميدان حرب اندلعت فجأة، بقطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود والمنافذ البرية والبحرية، وكأنه ما من نظام داخلي يحكم هذه "المنظومة" التي كنا نستشهد بنجاحها عربيا في جامعاتنا ومؤسساتنا الفكرية والأكاديمية والإعلامية.

محاصرة آلاف المدنيين العراقيين في الموصل من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية استأثرت باهتمام صحيفة القدس العربي التي كتبت بأن الخطر الذي يهدد آلاف المدنيين الذين يقدر عددهم بحوالي عشرين ألف مدني غربي الموصل بحسب الأمم المتحدة، كبير جدا ويتزايد مع تضييق القوات العراقية الخناق على مقاتلي التنظيم في رقعة صغيرة يعتمدون فيها كثيرا على القناصة والعمليات الانتحارية التي باتت بمثابة وسائل دفاعهم الوحيدة.

وتساءلت الصحيفة عن مصير العالقين بالموصل الذين لا يتوانى التنظيم في استخدامهم كدروع بشرية في معركته.

الأسبوعية الفرنسية باري - ماتش اهتمت بدورها بما يواجهه المدنيون المحاصرون في الموصل. إلى جانب الرعب والخوف الذي يعيشه هؤلاء الأبرياء بسبب الحرب الدائرة في مدينتهم، هم يعانون من ظروف قاسية جدا بافتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة.. تكتب باري-ماتش التي اختزلت معاناة أهل الموصل في عدة صور نشرتها لأطفال وسط الأنقاض ولنساء يحاولن مغادرة المدينة هربا من الحرب، إلى جانب مشاهد أخرى توثق الدمار الذي لحق بالموصل بسبب المعارك.

بشأن قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها مدينة هامبورغ الألمانية اليوم وغدا، نقلت صحيفة "هامبورغر مورغان بوست" الالمانية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة عشية انعقاد القمة.. هذه الاحتجاجات المنددة بالرأسمالية والداعية الى اعتماد سياسة تجارية تراعي مصالح الجميع فضلا عن ضرورة احترام البيئة، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.

مواجهات بالحجارة والزجاجات الحارقة خلفت عددا من الجرحى وحولت شوارع مدينة هامبورغ إلى ساحة معركة تكتب الصحيفة، يُستقبل فيها قادة مجموعة العشرين، بشعارات أهمها "مرحبا بكم في الجحيم" و"دمروا مجموعة العشرين".

الى جانب المظاهرات اهتمت الصحف باللقاء الذي سيجمع على هامش مجموعة قمة العشرين، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وذلك لأول مرة.

لقاء وجها لوجه تكتب صحيفة فان مينيت الفرنسية، يسوده توتر كبير بين الرجلين إذ يتزامن مع اعتراف دونالد ترامب بأن الكرملين قد تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

اللقاء بين سيدي البيت الأبيض والكرملين محط أنظار العالم الذي ينتظر أن يتفق الرجلان رغم خلافاتهما الأخرى، حول حل للأزمة السورية يخرج سوريا وشعبها من الحرب التي لا تتوقف منذ عام ألفين واحد عشر، تقول الصحيفة.

هذا وتساءل موقع هافينغ بوست عن اللقاء الذي سيجمع لأول مرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون بعدد من زعماء البلدان الصاعدة ومع من سيتفقون أكثر.

الموقع استعرض في هذا الصدد اللقاءات التي جمعت الرئيسين إثر توليهما الحكم بعدد من قادة الدول.

فقد تحدث خاصة عن الزيارة التي أداها ترامب الى الرياض كأول زيارة له للخارج وهو رئيس ولقائه بعدد من قادة الخليج.. كما عاد أيضا على الحراك الدبلوماسي للرئيس الفرنسي والزيارة التي اداها خاصة الى المغرب.

إعداد مفيدة برهومي