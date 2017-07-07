السعودية وحلفاؤها: قطر أفشلت الجهود الدبلوماسية والمطالب أصبحت بحكم الملغاة

اتهمت السعودية وحلفاؤها الجمعة قطر بـ"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة الخليجية، بعد رفض الدوحة للائحة المطالب التي أصبحت "لاغية". وشددت الدول الأربع على أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الاقتصادية والسياسية والقانونية بحق الدوحة.

قالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجر الجمعة إن قطر متهمة بـ"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة بين الطرفين، مؤكدة أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع أصبحت هذه المطالب "لاغية" وسيتبعها "في الوقت المناسب" مزيد من الإجراءات بحق الدوحة.

وجاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة"، مؤكدة أن "الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".

وإذ ذكّرت الدول الأربع في بيانها بالشرط الذي وضعته لدى تقديمها مطالبها الـ13 للدوحة من أجل رفع العقوبات عنها والقائل إن "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية"، شددت على أنها ستتخذ بحق الدوحة "كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب".



فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 07/07/2017