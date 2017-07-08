فرنسا: الشرطة تتهم مشتبها به على علاقة باعتداء المتجر اليهودي عام 2015

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصا يشتبه بصلته بهجوم إرهابي على متجر يهودي مطلع العام 2015. وجرى احتجازه بتهمة الارتباط بإرهابيين بعد أن عثرت الشرطة على عينات من حمضه النووي على أحد الأسلحة التي استعملت في الاعتداء.

وجهت الشرطة الفرنسية اتهاما لرجل عمره 42 عاما يشتبه بصلته بهجوم إرهابي على متجر يهودي مطلع العام 2015، بحسب ما قال مسؤول قضائي السبت.

وعثرت الشرطة على عينات من الحمض النووي للرجل الذي عرف باسم "عبد العزيز س." على أحد الأسلحة التي استخدمها أميدي كوليبالي الذي قتل أربعة أشخاص بعد احتجاز رهائن في متجر يهودي قرب باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

وأوقف عبد العزيز في إحدى ضواحي باريس الأربعاء وجرى احتجازه بتهمة الارتباط بإرهابيين.

وقال المسؤول القضائي "خلال الإستجواب، فشل المشتبه به في تقديم أي توضيح مقنع لمسألة العثور على حمضه النووي على السلاح، لكنه اصر على أنه لا يعلم أي شيء عن خطط كوليبالي".

ولم تكشف السلطات الفرنسية أي معلومات عن جنسية المشتبه به أو خلفيته.

واعتقلت السلطات أيضا امرأتين عمرهما 23 و31 عاما في وقت سابق هذا الأسبوع، قبل أن يتم الإفراج عنهما.

ووقع الهجوم على المتجر اليهودي في 9 كانون الثاني/يناير 2015 غداة قتل كوليبالي لشرطية، وبعد أيام من هجوم شنه جهاديون آخرون على "صحيفة شارلي إيبدو" الساخرة قتل فيه 12 شخصا.





فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/07/2017