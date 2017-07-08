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قمة المناخ 2015

أوروبا

مجموعة الـ 20: اختتام قمة هامبورغ في أجواء من التوتر وسط خلافات حول مسألتي المناخ والتجارة

© أ ف ب | رؤساء دول وحكومات أقوى دول العالم مجتمعون في مدينة هامبروغ الألمانية لغاية السبت.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/07/2017

تختتم السبت قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية في أجواء من التوتر الشديد وسط تساؤلات عن مضمون البيان الختامي، حيث يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة ضد نظرائه حول قضيتي بارزتين هما المناخ والتجارة.

سيواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين (أقوى دول العالم)، معركته ضد نظرائه حول قضيتي المناخ والتجارة.

وتستضيف القمة مدينة هامبورغ الألمانية في أجواء من التوتر الشديد بسبب تظاهرات عنيفة أدت إلى سقوط حوالى مئتي جريح من رجال الشرطة. وكتبت الشرطة الألمانية في تغريدة مساء الجمعة أن "الوضع خطير جدا"، مع العلم أن المدينة الواقعة شمال البلاد ستشهد السبت أكبر تظاهرة لمعارضي مجموعة العشرين.

ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي لاجتماع رؤساء دول وحكومات عند الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش (15,30 توقيت باريس).

مظاهرات عنيفة في هامبورغ

الاهتمام سينصب على الأرجح على الفقرات المتعلقة بمسألتين بارزتين هما المناخ (لمعرفة تأثير إعلان الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس) والتجارة (لتحديد ما إذا كان ترامب ومواقفه الحمائية قد أثرا على مفهوم التبادل الحر السائد في العالم منذ انهيار الشيوعية).

فحول المناخ، يتوقع أن يشير البيان إلى انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس عبر تأكيد أن كل الدول الأخرى تعتبر هذه الاتفاقية الدولية لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض "لا يمكن العودة عنها". وسيكشف البيان ما إذا كانت واشنطن قد نجحت في إدراج جملة تكرس رغبتها في العمل بمفردها وتطوير استخدام "أنظف" لمصادر الطاقة الاحفورية.

أما عن التجارة، فيفترض أن يكشف النص حجم تأثير ترامب على المناقشات، عبر دعوة فيه إلى تبادل حر مفتوح أو في أطر محددة

وكان من المفترض أن تخصص اجتماعات السبت لقضايا أفريقيا وأزمة الهجرة، لكن ممثلي الرؤساء مهتمون بمسائل أخرى أجروا مفاوضات بشأنها طوال الليل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 08/07/2017

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