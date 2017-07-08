الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

سوريا - معركة الرقة: أي آفاق للاختراق؟

للمزيد

حدث اليوم

الأمن الغذائي: ما هي مقومات الاحتياجات الغذائية؟

للمزيد

حوار

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "بلادي غير منحازة لأي طرف في الأزمة الخليجية"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

قمة مجموعة العشرين.. هل يمكن تجنب "حرب تجارية" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

السياسة الاقتصادية الفرنسية.. هل تنجح الحكومة الجديدة في تقليص العجز وإنعاش النمو في آن؟

للمزيد

ضيف اليوم

المحكمة الجنائية الدولية: جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها بعدم اعتقال البشير عندما زار البلاد عام 2015

للمزيد

ضيف اليوم

قمة مجموعة العشرين في ألمانيا.. ظروف استثنائية وملفات خلافية

للمزيد

ضيف اليوم

الأزمة الخليجية.. ماذا بعد اجتماع الدول المقاطعة لقطر في القاهرة؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. حفتر يمهل المجلس الرئاسي 6 أشهر لإنهاء معاناة الشعب

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: تشييع 21 من عناصر الجيش إثر هجوم سيناء

© أ ف ب / أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/07/2017

تم تشييع جثامين 21 من عناصر الجيش المصري الذين قتلوا إثر استهداف نقاط تمركزهم بشمال سيناء في هجوم تبناه الفرع المصري تنظيم "الدولة الإسلامية". وأعلن الجيش أنه قتل أربعين مهاجما وأحبط هجمات على بعض نقاط التمركز أخرى.

شيعت مصر السبت جثامين 21 من عناصر الجيش المصري الذين قتلوا في هجوم بسيارات مفخخة تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" على إحدى نقاط تمركزه بشمال سيناء، حسب ما قال مسؤولون أمنيون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتبنى الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الجمعة السبت الهجوم الذي أسفر عن سقوط  نحو 26 جندي بين قتيل وجريح في نقطة تمركز لقوات الجيش المصري في جنوب مدينة رفح.

وأكدت مصادر أمنية وتنفيذية بالمحافظات وصول 21 جثمانا إلى 11 محافظة مصرية.

وكان الجيش أكد أنه قتل أربعين مهاجما في "إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز".

وتشكل منطقة شمال سيناء نقطة تمركز للمسلحين الإسلاميين المتشددين الذين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل متواصل منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتنفذ مجموعات إسلامية متطرفة أخرى بخلاف تنظيم 'الدولة الإسلامية" بعض الهجمات التي تستهدف رجال الشرطة والقضاء في مصر إذ تبنت حركة "حسم" الإسلامية في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطني الجمعة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/07/2017

  • مصر

    هجوم انتحاري بسيارتين مفخختين يسقط قتلى وجرحى من الجيش المصري

    للمزيد

  • مصر

    مقتل ضابطين متقاعدين وجندي في اعتداء استهدف محطة لتحصيل الرسوم قرب القاهرة

    للمزيد

  • مصر

    مصر: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى هجوما قرب دير "سانت كاترين" في سيناء

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي