مصر: تشييع 21 من عناصر الجيش إثر هجوم سيناء

تم تشييع جثامين 21 من عناصر الجيش المصري الذين قتلوا إثر استهداف نقاط تمركزهم بشمال سيناء في هجوم تبناه الفرع المصري تنظيم "الدولة الإسلامية". وأعلن الجيش أنه قتل أربعين مهاجما وأحبط هجمات على بعض نقاط التمركز أخرى.

شيعت مصر السبت جثامين 21 من عناصر الجيش المصري الذين قتلوا في هجوم بسيارات مفخخة تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" على إحدى نقاط تمركزه بشمال سيناء، حسب ما قال مسؤولون أمنيون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتبنى الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الجمعة السبت الهجوم الذي أسفر عن سقوط نحو 26 جندي بين قتيل وجريح في نقطة تمركز لقوات الجيش المصري في جنوب مدينة رفح.

وأكدت مصادر أمنية وتنفيذية بالمحافظات وصول 21 جثمانا إلى 11 محافظة مصرية.

وكان الجيش أكد أنه قتل أربعين مهاجما في "إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز".

وتشكل منطقة شمال سيناء نقطة تمركز للمسلحين الإسلاميين المتشددين الذين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل متواصل منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتنفذ مجموعات إسلامية متطرفة أخرى بخلاف تنظيم 'الدولة الإسلامية" بعض الهجمات التي تستهدف رجال الشرطة والقضاء في مصر إذ تبنت حركة "حسم" الإسلامية في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي مقتل ضابط شرطة بجهاز الأمن الوطني الجمعة.



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/07/2017