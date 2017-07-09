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الشرق الأوسط

وفاة الجزائري أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية

© أ ف ب | الدبلوماسي الجزائري أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع للجامعة في 8 أيلول/سبتمبر 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/07/2017

توفي الأحد الدبلوماسي الجزائري أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وتولى بن حلي (77 عاما) عددا من المناصب الدبلوماسية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي و "شارك في معالجة عدد من النزاعات العربية والإفريقية".

جاء في بيان لجامعة الدول العربية أن الدبلوماسي الجزائري أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة توفي صباح الأحد بكندا بعد صراع مع المرض.

ونعى الأمين العام أحمد أبو الغيط، وفقا للبيان، بن حلي "مقدما عميق تعازيه القلبية لأسرة الفقيد ولدولة الجزائر".

وتولى بن حلي (77 عاما) عددا من المناصب الدبلوماسية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي و "شارك في معالجة عدد من النزاعات العربية والإفريقية"، حسب الموقع الرسمي للجامعة.

وأشار أبو الغيط في البيان إلى أن الجامعة فقدت "إحدى قامات الأمانة العامة وعلما من أعلام العمل الدبلوماسي العربي" منذ أن التحق بالسلك الدبلوماسي الجزائري، ثم العمل في الأمانة العامة للجامعة كأمين عام مساعد للشؤون السياسية ثم نائبا للأمين العام.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/07/2017

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