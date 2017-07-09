فيديو - العراق: إعلان النصر النهائي بالموصل "في وقت وشيك"؟

تستعد الحكومة العراقية للإعلان عن "النصر النهائي" في معركتها لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية"، حسب ما أعلن الجنرال الأمريكي روبرت سوفجي، وهو مدير مركز عمليات مشتركة للتحالف الذي يقاتل التنظيم في بغداد وخارجها و"خلية ضاربة" تنسق الضربات الجوية في جنوب وغرب العراق.

قال الجنرال الأمريكي روبرت سوفجي السبت من بغداد إن السلطات العراقية ستعلن النصر النهائي في المعركة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية "في "وقت وشيك".

وصرح سوفجي، وهو مدير مركز عمليات مشتركة للتحالف الذي يقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في بغداد وخارجها و"خلية ضاربة" تنسق الضربات الجوية في جنوب وغرب العراق: "لا أريد التنبؤ بما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غدا، ولكنني أعتقد أنه سيحدث قريبا جدا". وأشار إلى أن الجهاديين الذين بقوا في الموصل يقاتلون حتى الموت في منطقة صغيرة جدا في البلدة القديمة المجاورة لنهر دجلة، وأنهم "يائسون".

وقال إن بعضهم يحاول التسلل داخل صفوف المدنيين الفارين من المدينة ويحلقون ذقونهم ويغيرون ثيابهم، بينما يتظاهر آخرون بالموت وبعد ذلك يفجرون ستراتهم الناسفة عند اقتراب قوات الأمن العراقية منهم.

كما فجرت مقاتلات من التنظيم الإرهابي أنفسهن وسط جموع من المدنيين النازحين.

القوات العراقية تحتفل بالنصر في الموصل

وبدأت المعركة لاستعادة الموصل في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وما ساهم في تباطؤ التقدم نحو المخابئ الأخيرة للتنظيم قيام الجهاديين بزرع عدد كبير من الأفخاخ والقنابل تقريبا في كل مبنى يسيطرون عليه.

وقال سوفجي إن "العدو نشر مجموعة من العبوات الناسفة المصنعة محليا في كل أرجاء المكان، وفي كل ركن وخزانة وفي إحدى المرات تحت سرير أطفال". وأضاف أن قوات الأمن العراقية "تستحق ـن تحتفل وأن تفخر وتشعر بالإنجاز" مقدما "التهاني المسبقة لعناصرها في معركة عظيمة".

وأضاف: "هذا القتال في الموصل لا يشبه أي شيء قام به أي جيش حديث في وقتنا الحاضر. فقط الحرب العالمية الثانية هي التي يمكن أن تشبهه من بعيد".

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إلى ذلك، أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي السبت أنها قتلت عددا من مسلحي التنظيم خلال محاولتهم الفرار من المدينة القديمة في الموصل المحاصرة عبر نهر دجلة".

وبعد نحو تسعة أشهر من بدء أكبر عملية عسكرية يشهدها العراق لاستعادة الموصل، بات التنظيم الإرهابي محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، بعدما كان يسيطر على أراض واسعة منذ العام 2014. لكن مقاتليه أظهروا مقاومة شرسة في الأيام الأخيرة، ما أجل حسم المعركة.

وقال الأسدي إن عددا من مسلحي التنظيم حاولوا "العبور إلى الساحل الأيسر (لنهر دجلة شرق الموصل)، يعني إلى الضفة البعيدة"، مضيفا إن عناصر قوة عراقية متمركزة هناك "أطلقوا النار عليهم وقتلوهم، وبقيت جثثهم في المياه".

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا قالت فيه إن "قطعات عمليات نينوى تقتل 35 إرهابيا وتلقي القبض على ستة" آخرين حاولوا الفرار "أمام تقدم قطعاتنا" في الموصل القديمة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/07/2017