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الشرق الأوسط

رئيس الوزراء العراقي يعلن "النصر الكبير" على تنظيم "الدولة الإسلامية" من الموصل

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/07/2017

أفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه وصل الأحد إلى الموصل وأعلن "النصر" على تنظيم "الدولة الإسلامية" في المدينة، بعد مضي نحو تسعة أشهر على انطلاق عملية استعادة المدينة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد تحقيق "النصر الكبير" في مدينة الموصل "المحررة"، بحسب مكتبه الإعلامي، بعد نحو تسعة أشهر من انطلاق عملية استعادة ثاني أكبر مدن البلاد.

وأصدر المكتب بيانا يؤكد أن العبادي "وصل مدينة الموصل المحررة وبارك للمقاتلين الأبطال والشعب العراقي بتحقيق النصر الكبير".

وأظهرت صور نشرت على حساب رئيس الوزراء الرسمي على تويتر، العبادي مرتديا زيا عسكريا أسود اللون وقبعة، لدى وصوله إلى الموصل معلنا استعادة السيطرة الكاملة على المدينة.

صور نشرت على حساب رئيس الوزراء الرسمي على تويتر

لكن الإعلان صدر فيما تستمر المعارك في المدينة القديمة بغرب الموصل.

وبدأت القوات العراقية هجومها لاستعادة ثاني أكبر مدن العراق في 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويشكل هذا الإعلان الهزيمة الأكبر لتنظيم "الدولة الإسلامية" منذ سيطرته على الموصل قبل ثلاث سنوات.

ويشكل تحرير الموصل أيضا، خطوة ذات أهمية كبيرة للقوات العراقية التي انهارت تماما أمام هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" العام 2014، رغم تفوقها عدديا.

ومع أن خسارة المدينة ستشكل ضربة كبيرة للتنظيم، فإنها لن تمثل نهاية التهديد الذي يشكله، إذ يرجح أن يعاود المتطرفون وبشكل متزايد تنفيذ تفجيرات وهجمات مفاجئة تنفيذا لاستراتيجيتهم التي اتبعوها في السنوات الماضية، خصوصا وأن التنظيم ما زال يسيطر على مناطق عراقية عدة.

فرانس 24 / أ ف ب
 

نشرت في : 09/07/2017

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