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أمريكا

ترامب: حان الوقت للعمل مع روسيا بشكل "بناء"

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/07/2017

أعلن الرئيس الأمريكي من خلال تغريدة على موقع "تويتر" أن الوقت قد حان للعمل "بشكل بناء" مع موسكو. وأكد ترامب أنه مارس ضغوطا شديدة على الرئيس بوتين "مرتين" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ولكن بوتين "نفى بشدة".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن الوقت قد حان للعمل "بشكل بناء" مع موسكو قائلا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "نفى بشدة" التدخل في انتخابات عام 2016.

وكتب ترامب على موقع "تويتر" في وقت مبكر بعد عودته من أوروبا حيث التقى بوتين للمرة الأولى "مارست ضغوطا شديدة على الرئيس بوتين مرتين بشأن التدخل الروسي في انتخاباتنا". وأضاف "لقد نفى ذلك بشدة. وقد أفصحت عن رأيي بذلك...".

وأشار إلى أنه تحدث مع بوتين عن فكرة إنشاء ما وصفه بـ"وحدة أمن إلكترونية لا يمكن اختراقها" لمنع القرصنة في الانتخابات المقبلة.

كما قال إنهما بحثا تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ الأحد مشيرا إلى أنه "سينقذ أرواحا". وكتب "لقد حان الوقت للمضي قدما للعمل بشكل بناء مع روسيا".

والتقى بوتين ترامب الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، في اجتماع طغت عليه ادعاءات بأن روسيا سعت للتأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وقد أصدر الجانبان تقارير متضاربة حول الإجتماع، حيث قال بوتين السبت إن ترامب أبدى "ارتياحا" إزاء نفيه أي تدخل روسي في الانتخابات.

وصرحت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن النفي الروسي كان متوقعا. وقالت إن "روسيا تحاول إنقاذ ماء الوجه. لا تستطيع ذلك الجميع يعلم أنها تدخلت في الانتخابات".


فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/07/2017

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