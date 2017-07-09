الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

سوريا - معركة الرقة: أي آفاق للاختراق؟

للمزيد

حدث اليوم

الأمن الغذائي: ما هي مقومات الاحتياجات الغذائية؟

للمزيد

حوار

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "بلادي غير منحازة لأي طرف في الأزمة الخليجية"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

قمة مجموعة العشرين.. هل يمكن تجنب "حرب تجارية" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

السياسة الاقتصادية الفرنسية.. هل تنجح الحكومة الجديدة في تقليص العجز وإنعاش النمو في آن؟

للمزيد

ضيف اليوم

المحكمة الجنائية الدولية: جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها بعدم اعتقال البشير عندما زار البلاد عام 2015

للمزيد

ضيف اليوم

قمة مجموعة العشرين في ألمانيا.. ظروف استثنائية وملفات خلافية

للمزيد

ضيف اليوم

الأزمة الخليجية.. ماذا بعد اجتماع الدول المقاطعة لقطر في القاهرة؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. حفتر يمهل المجلس الرئاسي 6 أشهر لإنهاء معاناة الشعب

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

أولمبياد 2024 و2028: اللجنة الأولمبية الدولية تتجه نحو المصادقة على اقتراح التصويت المزدوج

© أ ف ب / أرشيف | رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، في 9 حزيران/يونيو بلوزان.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/07/2017

من المتوقع أن تصادق اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء على اقتراح التصويت المزدوج لمنح استضافة ألعاب عامي 2024 و2028، والتي تتنافس بشأنهما باريس ولوس أنجليس. ولكن من المرجح أن يبقى الغموض حول أي مدينة تستضيف أي أولمبياد قائما لغاية انعقاد الجمعية العمومية لهذه المنظمة الرياضية المقررة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، الأحد في افتتاح اجتماع للجنة التنفيذية بلوزان أن المنظمة الرياضية  بدأت الأحد أسبوعا "ستتخذ خلاله قرارات مهمة جدا"، قبل يومين من اجتماع استثنائي الثلاثاء سيصادق على اقتراح التصويت المزدوج في أيلول/سبتمبر المقبل لمنح شرف استضافة ألعاب عامي 2024 و2028.

وكان باخ أطلق في آذار/مارس الماضي فكرة التصويت المزدوج على أولمبيادي 2024 و2028 بهدف الحفاظ على "الترشيحين الرائعين" لمدينتي باريس ولوس أنجليس.

وصادقت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية مطلع حزيران/يونيو الماضي على هذه التوصية التي سيتم عرضها بعد ظهر الثلاثاء على أعضائها ويتوقع أن تحظى بموافقة واسعة.

ويرجح أن يبقى الغموض حول أي مدينة تستضيف أي أولمبياد، أكان 2024 أو 2028، قائما في انتظار الجمعية العمومية الـ130 للجنة الأولمبية الدولية المقررة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.

وقبل اجتماع الثلاثاء، تعقد اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية اجتماعا الأحد والاثنين، سيشمل البحث في سبل إشعار المرشحتين للاستضافة بأنهما فازتا، على رغم أن إحداهما ستضطر للانتظار حتى 2028 للاستضافة، علما أن أولمبياد 2020 يقام في طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقي باخ الاثنين وفدي لوس انجليس وباريس، علما أن وفد الأخيرة يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، الداعم بقوة لملف الترشيح الباريسي.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/07/2017

  • الألعاب الأولمبية

    اللجنة الأولمبية الدولية توصي بتصويت مزدوج لإسناد دورتي 2024 و2028

    للمزيد

  • الألعاب الأولمبية

    أولمبياد 2024: باريس تستعرض منشآتها الرياضية ولجنة التقييم تعبر عن رضاها

    للمزيد

  • الألعاب الأولمبية

    أولمبياد 2024: لجنة التقييم تبدأ تفقد المنشآت الرياضية في باريس

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي