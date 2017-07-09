أولمبياد 2024 و2028: اللجنة الأولمبية الدولية تتجه نحو المصادقة على اقتراح التصويت المزدوج

من المتوقع أن تصادق اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء على اقتراح التصويت المزدوج لمنح استضافة ألعاب عامي 2024 و2028، والتي تتنافس بشأنهما باريس ولوس أنجليس. ولكن من المرجح أن يبقى الغموض حول أي مدينة تستضيف أي أولمبياد قائما لغاية انعقاد الجمعية العمومية لهذه المنظمة الرياضية المقررة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، الأحد في افتتاح اجتماع للجنة التنفيذية بلوزان أن المنظمة الرياضية بدأت الأحد أسبوعا "ستتخذ خلاله قرارات مهمة جدا"، قبل يومين من اجتماع استثنائي الثلاثاء سيصادق على اقتراح التصويت المزدوج في أيلول/سبتمبر المقبل لمنح شرف استضافة ألعاب عامي 2024 و2028.

وكان باخ أطلق في آذار/مارس الماضي فكرة التصويت المزدوج على أولمبيادي 2024 و2028 بهدف الحفاظ على "الترشيحين الرائعين" لمدينتي باريس ولوس أنجليس.

وصادقت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية مطلع حزيران/يونيو الماضي على هذه التوصية التي سيتم عرضها بعد ظهر الثلاثاء على أعضائها ويتوقع أن تحظى بموافقة واسعة.

ويرجح أن يبقى الغموض حول أي مدينة تستضيف أي أولمبياد، أكان 2024 أو 2028، قائما في انتظار الجمعية العمومية الـ130 للجنة الأولمبية الدولية المقررة في 13 أيلول/سبتمبر في ليما.

وقبل اجتماع الثلاثاء، تعقد اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية اجتماعا الأحد والاثنين، سيشمل البحث في سبل إشعار المرشحتين للاستضافة بأنهما فازتا، على رغم أن إحداهما ستضطر للانتظار حتى 2028 للاستضافة، علما أن أولمبياد 2020 يقام في طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقي باخ الاثنين وفدي لوس انجليس وباريس، علما أن وفد الأخيرة يترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، الداعم بقوة لملف الترشيح الباريسي.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/07/2017