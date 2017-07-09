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الشرق الأوسط

تركيا: عشرات آلاف المتظاهرين في "التجمع من أجل العدالة" الذي نظمته المعارضة بإسطنبول

© أ ف ب | تجمع "المسيرة من أجل العدالة" في إسطنبول الأحد 10 تموز/يوليو.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/07/2017

قال زعيم "حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي" المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو في ختام "المسيرة من أجل العدالة" التي قادها منذ 15 حزيران/يونيو من أنقرة إلى إسطنبول، احتجاجا على سجن النائب من حزبه أنيس بربر أوغلو، إن يوم التاسع من تموز/يوليو يشكل "مرحلة جديدة".

شارك عشرات آلاف الأشخاص الأحد في التجمع الختامي لـ "المسيرة من أجل العدالة" التي قطع خلالها زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو نحو 450 كلم مشيا على الأقدام من أنقرة إلى اسطنبول، احتجاجا على اعتقال نائب من حزبه.

وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري في ختام هذه المسيرة التي انطلقت في الخامس عشر من حزيران/يونيو الماضي وتواصلت لـ25 يوما، أمام حشد في ساحة واسعة على الجانب الآسيوي من إسطنبول "لا يظنن أحد أن هذه المسيرة هي الأخيرة، بل إنها الخطوة الأولى".

مداخلة حول انتهاء "المسيرة من أجل العدالة"

وأضاف "يجب أن يعلم الجميع جيدا أن يوم التاسع من تموز/يوليو يشكل مرحلة جديدة، وتاريخا جديدا (..) وولادة جديدة".

وتعد هذه المسيرة الأكبر التي تشهدها مدينة إسطنبول وتنظمها المعارضة منذ التظاهرات الحاشدة في أيار/مايو - حزيران/يونيو 2013 ضد حكم أردوغان.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/07/2017

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    تجمع ختامي "للمسيرة من أجل العدالة" التي قادها زعيم المعارضة كيليتشدار أوغلو من أنقرة إلى إسطنبول

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