وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت والسعودية وقطر لبحث الأزمة الخليجية

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين جولة خليجية يزور خلالها الكويت والسعودية وقطر لبحث الخلاف القائم بين الدوحة وعدة دول عربية. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعربت الخميس الماضي عن خشيتها من أن الأزمة الخليجية تتجه نحو طريق مسدود وقد تتصاعد وتستمر لشهور.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ريكس تيلرسون يبدأ جولة اليوم الاثنين تستغرق أربعة أيام يزور خلالها الكويت وقطر والسعودية لإجراء محادثات مع قيادات خليجية. وتهدف زيارة تيلرسون على ما يبدو إلى السعي لإحراز تقدم نحو حل الأزمة بشأن العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على قطر.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد قالت الخميس إن واشنطن تشعر بقلق متزايد من أن الأزمة الخليجية الحالية بين قطر وعدة دول عربية تواجه طريقا مسدودة. وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الخلاف قد يستمر لشهور بل إنه قد يتصاعد.

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا الجمعة اتهمت فيه الدوحة بـ"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة، وأعلنت مزيدا من الإجراءات بحقها "في الوقت المناسب" .

وجاء في البيان: "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة"، مؤكدة أن "الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/07/2017