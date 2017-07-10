"نيويورك تايمز": نجل ترامب التقى محامية مقربة من الكرملين في 2016

جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016، بمحامية مقربة من الرئاسة الروسية. وقالت الصحيفة إن نجل ترامب الأكبر، شارك في اجتماع لتوفير "معلومات محرجة" عن هيلاري كلينتون، منافسة ترامب في السباق الرئاسي.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى بمحامية مقربة من الرئاسة الروسية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016، ما أثار جدلا كبيرا حول احتمال تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية.

وأوردت الصحيفة، نقلا عن مستشارين، أن نجل دونالد ترامب الأكبر شارك في اجتماع في حزيران/يونيو 2016 لتوفير "معلومات محرجة" عن هيلاري كلينتون منافسة ترامب حينها على الرئاسة.

وأضافت الصحيفة أن جاريد كوشنر صهر ومستشار ترامب حاليا انضم إلى الاجتماع وأيضا مدير حملة ترامب بول مانافور.

وأكد نجل ترامب في بيان أنه التقى المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا التي قالت إن "لديها معلومات حول أشخاص مرتبطين بروسيا يمولون اللجنة الوطنية الديمقراطية ويدعمون كلينتون".

لكن بحسب قوله "سريعا ما تبين أن ليس لديها أية معلومة مهمة" بيد أنها تحدثت عن تبني أطفال روس من أزواج أمريكيين في إطار برنامج علقه الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وأضاف أن مسألة التبني "كانت الهدف الحقيقي ولم تكن المعلومات المزعومة التي قد تساعد سوى ذريعة للحصول على اللقاء".

وسبقت هذا المقال سلسلة تغريدات لترامب بعد يومين من اجتماعه ببوتين الذي أثيرت خلاله المسألة التي تسمم العلاقات بين البلدين.

وفتحت عدة تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن اتهامات بوجود اتصالات بين مسؤولين روس وأفراد من فريق حملة ترامب. وينفي هذا الأخير باستمرار هذه الاتهامات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/07/2017