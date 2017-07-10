الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراسلون

بولونيا: الانحراف عن المدار الأوروبي

للمزيد

تذكرة عودة

تذكرة عودة إلى ينغستاون

للمزيد

حوار

الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية: لايوجد أي حوار مع حزب الله مباشر ولا بالكواليس

للمزيد

أسبوع في العالم

سوريا - معركة الرقة: أي آفاق للاختراق؟

للمزيد

حدث اليوم

الأمن الغذائي: ما هي مقومات الاحتياجات الغذائية؟

للمزيد

حوار

المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "بلادي غير منحازة لأي طرف في الأزمة الخليجية"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

قمة مجموعة العشرين.. هل يمكن تجنب "حرب تجارية" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

السياسة الاقتصادية الفرنسية.. هل تنجح الحكومة الجديدة في تقليص العجز وإنعاش النمو في آن؟

للمزيد

ضيف اليوم

المحكمة الجنائية الدولية: جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها بعدم اعتقال البشير عندما زار البلاد عام 2015

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بريطانيا: رجال الإطفاء يسيطرون على حريق كبير بكامدن ماركت بلندن

© أ ف ب

فيديو سحر طارق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/07/2017

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق شب في مبنى بمنطقة كامدن ماركت بالعاصمة البريطانية لندن فجر الاثنين. وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق تحت السيطرة الآن ولكن الأطقم ستقوم بعمليات تبريد. ولم يعرف سبب اندلاع الحريق ولم يصدر عن السلطات أي شيء بشأن سقوط ضحايا.

أعلنت إدارة الإطفاء في لندن اليوم الاثنين إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق شب في مبنى في منطقة كامدن ماركت بالمدينة. وقالت الإدارة على تويتر إن"الحريق تحت السيطرة الآن ولكن الأطقم ستقوم بعمليات تبريد حتى الصباح".

70 رجل إطفاء وعشر عربات إطفاء للسيطرة على الحريق

وكانت إدارة الإطفاء قد قالت في وقت سابق إن النار اشتعلت في الطوابق الأول والثاني والثالث وسطح المبنى وإن أكثر من 70 رجل إطفاء وعشر عربات إطفاء متواجدون في الموقع. ولم يُعرف سبب الحريق ولم يصدر أي شيء عن سقوط جرحى أو ضحايا.

وشهدت منطقة كامدن ماركت بلندن حريقا في 2008 عندما اشتعلت النار في مناطق التخزين بالسوق ومتاجر في المنطقة ولحقت أضرار بمنازل مجاورة. وظل جزء كبير من السوق مغلقا لعدة أشهر.

وفي يونيو/ حزيران قُتل ما لا يقل عن 80 شخصا في حريق مدمر في جرينفيل تاور المؤلف من 27 طابقا بلندن. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد ذلك إن 120 برجا آخر فشل في اختبارات الحريق.

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 10/07/2017

  • بريطانيا

    بريطانيا: السلطات تخلي خمسة أبراج سكنية في لندن خشية اندلاع الحرائق

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: الشرطة تستجوب المشتبه بتنفيذه هجوم مسجد لندن

    للمزيد

  • بريطانيا

    بريطانيا: الشرطة تقدر عدد ضحايا حريق البرج السكني في لندن بحوالى 79 شخصا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي