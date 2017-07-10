بريطانيا: رجال الإطفاء يسيطرون على حريق كبير بكامدن ماركت بلندن

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق شب في مبنى بمنطقة كامدن ماركت بالعاصمة البريطانية لندن فجر الاثنين. وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق تحت السيطرة الآن ولكن الأطقم ستقوم بعمليات تبريد. ولم يعرف سبب اندلاع الحريق ولم يصدر عن السلطات أي شيء بشأن سقوط ضحايا.

أعلنت إدارة الإطفاء في لندن اليوم الاثنين إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق شب في مبنى في منطقة كامدن ماركت بالمدينة. وقالت الإدارة على تويتر إن"الحريق تحت السيطرة الآن ولكن الأطقم ستقوم بعمليات تبريد حتى الصباح".

70 رجل إطفاء وعشر عربات إطفاء للسيطرة على الحريق

وكانت إدارة الإطفاء قد قالت في وقت سابق إن النار اشتعلت في الطوابق الأول والثاني والثالث وسطح المبنى وإن أكثر من 70 رجل إطفاء وعشر عربات إطفاء متواجدون في الموقع. ولم يُعرف سبب الحريق ولم يصدر أي شيء عن سقوط جرحى أو ضحايا.

وشهدت منطقة كامدن ماركت بلندن حريقا في 2008 عندما اشتعلت النار في مناطق التخزين بالسوق ومتاجر في المنطقة ولحقت أضرار بمنازل مجاورة. وظل جزء كبير من السوق مغلقا لعدة أشهر.

وفي يونيو/ حزيران قُتل ما لا يقل عن 80 شخصا في حريق مدمر في جرينفيل تاور المؤلف من 27 طابقا بلندن. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد ذلك إن 120 برجا آخر فشل في اختبارات الحريق.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 10/07/2017