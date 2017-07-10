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الشرق الأوسط

بدء جولة سابعة من مفاوضات جنيف لبحث مسألة الانتقال السياسي في سوريا

© أ ف ب / أرشيف

فيديو وداد عطاف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/07/2017

تنطلق الاثنين في مدينة جنيف السويسرية جولة سابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة والمعارضة السورية برعاية الأمم المتحدة. وتتمحور المفاوضات حول أربعة مسائل رئيسية هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب.

تبدأ الاثنين في جنيف جولة سابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وسط آمال ضئيلة بإمكانية تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

ويستكمل طرفا النزاع السوري بحث جدول الأعمال السابق المؤلف من أربع سلات هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول "مسائل قانونية ودستورية".

مداخلة دينا أبي صعب مراسلة فرانس 24 حول مفاوضات جنيف

ولم تحقق جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف التي انتهت في 19 آيار/مايو أي تقدم ملفت على طريق إنهاء النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 320 ألف شخص منذ اندلاعه في العام 2011.

وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن إثر انتهاء الجولة السابقة بوجود هوة عميقة بين الطرفين حيال القضايا الأساسية، لافتا إلى أن ضيق الوقت أحبط عملية التقدم.

مصير بشار الأسد نقطة التباين الرئيسية

ويبقى مصير الرئيس السوري بشار الأسد نقطة التباين الرئيسية، إذ يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية على مطلب رحيله قبل بدء العملية الانتقالية، الأمر الذي تراه دمشق غير مطروح للنقاش أساساً. ورغم التباين حيال الملفات الأساسية، يشارك وفدا الحكومة والمعارضة في هذه الجولة مع توقعات ضئيلة بإمكانية تحقيق أي خرق.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي إن وفد المعارضة يشارك "بتوقعات متواضعة" مضيفاً أنهم سيبحثون "جدول أعمال الجولة السابقة، أي المحاور الأربعة".

وتأتي جولة المفاوضات غير المباشرة هذه غداة سريان وقف لإطلاق النار في ثلاث محافظات في جنوب سوريا، بموجب اتفاق روسي أمريكي أردني بناء على مذكرة مناطق خفض التصعيد التي تم إقرارها في محادثات أستانة في آيار/مايو.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/07/2017

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