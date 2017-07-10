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فرنسا

فرنسا: وزير الانتقال البيئي يتعهد بإغلاق نحو 17 مفاعلا نوويا

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/07/2017

تعهد وزير الانتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو الاثنين بإغلاق عدد من المفاعلات النووية قد يصل عددها إلى 17 مفاعلا. وقدم الوزير الخميس الماضي "خطة مناخ" تمتد طوال عهد الرئيس ماكرون من أجل خفض نسبة الطاقة النووية بشكل ملحوظ.

وعد وزير الإنتقال البيئي الفرنسي نيكولا هولو الاثنين بإغلاق مفاعلات نووية "قد يصل عددها إلى 17"وذلك من أجل إحترام قانون تحول الطاقة الذي يهدف إلى جعل نسبة الذرة المستخدمة في إنتاج الكهرباء حوالى 50% بحلول عام 2025.

وصرح هولو لإذاعة "آر تي أل" أن "الجميع يدرك أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، سنغلق عددا من المفاعلات. سأدرس الموضوع وأخطط له وربما يكون العدد ما يصل إلى 17 مفاعلا نوويا".

وأشار إلى أن "كل مفاعل لديه وضع اقتصادي واجتماعي وحتى أمني خاص به". وهولو يريد "تخطيط" الإنتقال إلى انتاج طاقة أكثر تنوعا.

وأكد أنه "إذا أردنا تحقيق هذا الهدف، تقنيا بحيث سنخفض استهلاكنا ونقوم بتنويع انتاجنا، علينا أن نغلق عددا من المفاعلات".

وقدم الوزير الخميس "خطة مناخ" تمتد طوال عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعطى عددا من التوجيهات في قطاع إنتاج الطاقة، لكنه لم يفصل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل خفض نسبة النووي بشكل ملحوظ، والتي تمثل حاليا ما يقارب ال75% من إنتاج الطاقة في فرنسا.

فرانس 24/ أ ف ب
 

نشرت في : 10/07/2017

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