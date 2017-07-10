بالفيديو: الأمطار تغمر محطات المترو في باريس

هطلت كميات غير مسبوقة من الأمطار على العاصمة الفرنسية مساء الأحد رافقتها عواصف عاتية، ما أكدته مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس". وغمرت مياه الأمطار سكك محطات الأنفاق، ما أدى إلى إغلاق حوالي 15 محطة مترو.

أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "إر. أ. تي. بي." أن عاصفة عنيفة ضربت باريس في وقت متأخر من مساء الأحد استمرت ساعتين. وأدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى إغلاق 15 محطة قطار أنفاق جراء الفيضانات حتى عادت حركة المرور إلى طبيعتها صباح الاثنين.

وبلغت كمية الأمطار 49 ملمترا خلال ساعة واحدة وهو رقم قياسي يوازي معدل أمطار لثلاثة أسابيع خلال شهر تموز/يوليو في باريس، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر موظفي محطات القطار والمياه تغمر أرجلهم.

وانتشر على موقع "تويتر" فيديو تظهر فيه سلالم وسقوف محطات الأنفاق وكأنها تحولت إلى شلالات ترشح منها مياه الأمطار.

فيديو: سلالم وسقوف محطات المترو تحولت إلى شلالات Tu sors du métro comme tu rentres dans une piscine :

Tu dois prendre une douche.#orage #deluge #pluie #paris #metro pic.twitter.com/sTV7mmlqVA — Nora (@NoraLhaneche) July 9, 2017

فيديو: سلالم محطات المترو تحولت إلى شلالات Ajoutez qqs gouttes de produits nettoyants.Merci !

Pour fois le métro va être Ni.CKEL👌✨#orage #pluie #deluge #parispic.twitter.com/ODz3gYDI62 — Hugo Lucas (@HugoLucas_off) July 10, 2017

وملأت المياه أرصفة سكك القطار، وغمرت المياه أرجل الركاب.

واستؤنف هطول الأمطار في وقت مبكر صباح الاثنين. ووضعت مصلحة الأرصاد الجوية 12 دائرة بينها تلك الواقعة ضمن منطقة باريس الكبرى في درجة "إنذار برتقالي"، أي تحذير من الأمطار الغزيرة والعواصف.

وقالت فرقة إطفاء باريس إنها تلقت خلال الليل 1700 اتصال طوارئ. وتدخلت في 87 حالة معظمها كان لفتح أقبية غمرتها المياه.

وبلغت حصيلة نسبة الأمطار في العاصمة الفرنسية مساء الأحد 68 ملمترا، حسب أرقام محطة القطارات.

وكانت قد سجلت أكبر كمية أمطار تهطل على باريس في 2 حزيران/يونيو 1995 مع 47 ملمترا من المتساقطات، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

دانا البوز

نشرت في : 10/07/2017