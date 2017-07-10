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اقتصاد

محافظ مصرف قطر المركزي: "لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/07/2017

قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار بين احتياطي نقدي وأرصدة في صندوق السيادة الوطنية، بالإضافة إلى الذهب. وأضاف المحافظ أن هذه الاحتياطات النقدية تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات.

قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لمحطة (سي.إن.بي.سي) إن بلاده تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية بما يمكن أن يساعدها على مقاومة العزلة من جانب جيرانها في الخليج .

وقال الشيخ عبد الله للقناة في مقابلة نشرتها على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن "هذا هي مصداقية نظامنا لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي ..نوع من الصدمات".

وأضاف أن مصرف قطر المركزي يملك احتياطيات نقدية تبلغ 40 مليار دولار بالإضافة إلى الذهب كما أن هيئة الاستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيلها.

وتراجعت الأسهم القطرية كما تذبذبت قيمة الريال في السوق الفورية منذ أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وقال الشيخ عبد الله إن"لدى قطر نظاما جيدا وفريدا بالفعل. لدينا قوانين ضد كل أشكال الإرهاب." نعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى لوضع قوانيننا وعمليات التدقيق والمراجعة".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 10/07/2017

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