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الشرق الأوسط

ليبيا: العثور على جثث 19 مهاجرا مصريا في صحراء طبرق والبحث جار عن جثث أخرى

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/07/2017

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية الأحد أنه تم العثور على جثث 19 مهاجرا مصريا متحللة في منطقة الرمال جنوب شرق مدينة طبرق. وأوضحت الجمعية أن الضحايا لقوا حتفهم بعد انقلاب شاحنة كانت تقلهم، بينما قالت الأجهزة الأمنية أنه جار البحث عن جثث 29 مصريا آخرين مفقودين.

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي الأحد إنه تم العثور في الصحراء الليبية على جثث متحللة تعود لـ19 مهاجرا مصريا قُتلوا في انقلاب شاحنة كانت تقلّهم.

وقالت الجمعية في بيان إن "فريق إدارة الجثث بالهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق انتشل 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية جنوب شرق مدينة طبرق داخل منطقة الرمال".

وأوضحت أنه بعد عبورهم الحدود، انقلبت الشاحنة التي تقلّ هؤلاء بالقرب من مدينة طبرق بشرق ليبيا.

ولم تحدد جمعية الهلال الأحمر تاريخ وقوع الحادث، إلا أنها قالت إن الجثث التي اكتشفت ليل السبت الأحد وجدت متحللة.

وأضافت الجمعية في بيانها أنه "جرى دفن الجثث الـ19 بمقبرة طبرق الإسلامية بعد أخذ الإجراءات اللازمة".

وقالت الأجهزة الأمنية وجمعية الهلال الأحمر الليبي إنها تبحث عن جثث 29 مصريا آخرين مفقودين.

وهناك مئات من المهاجرين الأفارقة الذين يموتون كل عام في الصحراء الليبية، خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الليبية والانطلاق منها إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/07/2017

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