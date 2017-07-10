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الشرق الأوسط

الجيش المصري: مصر وفرنسا تنفذان تدريبا مشتركا للقوات البحرية في المياه الإقليمية

© مهدي شبيل

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/07/2017

أعلن متحدث باسم الجيش المصري الاثنين عن بدء تنفيذ التدريب البحري المشترك بين القوات المصرية والفرنسية في المياه الإقليمية المصرية، وذلك تحت اسم" كليوباترا 2017". ويأتي التدريب في إطار "دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين" حسب ما ورد في بيان للجيش المصري.

 جاء في بيان للجيش المصري الاثنين أنه تم بدء تنفيذ التدريب البحري المشترك بين القوات المصرية والفرنسية والذي يستمر لعدة أيام في المياه الإقليمية المصرية بنطاق البحرين المتوسط والأحمر تحت اسم "كليوباترا 2017".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إن التدريب المشترك يشهد مشاركة "حاملتي مروحيات من طراز ميسترال مصرية وفرنسية وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات من الجانبين، وبمشاركة المقاتلات متعددة المهام من طراز "إف 16" المصرية".

يذكر أن مصرعززت منذ العام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "رافال" وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فرام" وصواريخ قيمتها نحو 5,2 مليارات يورو إلى جانب حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.

وقال البيان "يأتي التدريب في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين".
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/07/2017

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