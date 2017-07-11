واشنطن تبيع لندن نحو 3 آلاف آلية عسكرية مقابل مليار دولار

أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكية الاثنين في بيان مشترك أن واشنطن ستزود لندن ب2747 عربة عسكرية من طراز جديد، مقابل 1,03 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصبح العربة الجديدة رمزا للقوة العسكرية الأمريكية لتحل محل عربتي "هامفي" و"جيب".

أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة ستبيع حليفتها بريطانيا حوالى ثلاثة آلاف عربة عسكرية من طراز جديد سيحل محل عربتي جيب وهامفي اللتين اعتمد عليهما الجيش الأمريكي طويلا.

والصفقة التي تشمل تزويد لندن بما مجموعه 2747 عربة تكتيكية خفيفة مشتركة (جوينت لايت تاكتيكال فيهايكل) مقابل 1,03 مليار دولار حصلت على موافقة وزارة الخارجية وأحالتها وزارة الدفاع إلى الكونغرس، كما أعلنت الوزارتان في بيان مشترك.

العربة الجديدة ستكون رمزا للقوة العسكرية الأمريكية لتحل محل عربة "جيب" و"هامفي"

ومن المتوقع أن تصبح العربة الجديدة رمزا للقوة العسكرية الأمريكية لتحل بذلك محل عربة هامفي وقبلها عربة جيب.

وفي أيلول/سبتمبر 2015 اختار البنتاغون شركة أوشكوش ومقرها ولاية ويسكونسن لتصنيع هذه العربة الجديدة، متوجا بذلك مسيرة بدأت في 2003 لإنتاج هذه الآلية.

ويعتزم سلاح البر الأمريكي شراء 50 ألفا من هذه العربات بحلول العام 2040 بينما يعتزم سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" شراء 5500 عربة، لتصل القيمة الإجمالية لهذه المشتريات إلى 30 مليار دولار.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/07/2017