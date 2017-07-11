حرائق الغابات: إجلاء 10 آلاف شخص غرب كندا والنيران تلتهم آلاف الهكتارات من غابات كاليفورنيا

قامت السلطات المحلية في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا الاثنين بإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بسبب اندلاع عشرات الحرائق في المنطقة. وأرجع وزير الأمن العام الكندي سبب اندلاع الحرائق إلى الصواعق. وفي الولايات المتحدة، يواصل نحو خمسة آلاف رجل إطفاء جهودهم لإخماد عدد من حرائق الغابات في كاليفورنيا، والتي أتت على آلاف الهكتارات في الولاية.

أجلت السلطات في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا أكثر من 10 آلاف شخص الاثنين بعد ثلاثة أيام على إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب اندلاع عشرات الحرائق فيها.

وقال وزير الأمن العام الكندي رالف غودالي إنه بعد أسابيع عديدة من الجفاف والرياح العاتية التي دفعت الحرائق باتجاه المنازل تم إخلاء العديد من القرى الواقعة في وسط المقاطعة، مما أدى إلى تشريد "أكثر من 10 آلاف شخص".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "هناك تقريبا 231 حريقا" بينها "98 حريقا جديدا اندلعت جميعا نهار أمس (الأحد) وعشرة منها على الأقل هي قريبة جدا من مناطق مأهولة، مما يجعلها شديدة الخطورة".

وأوضح الوزير أن "البرق هو المسؤول على ما يبدو عن غالبية هذه الحرائق ولكن ليس عنها جميعا"، داعيا المواطنين إلى اليقظة لدى تنزههم في الطبيعة.

من جهته قال وزير الغابات في حكومة المقاطعة جون روستاد إن المشردين من بيوتهم بسبب الحرائق سيتم إيواؤهم في مدارس تم تجهيزها موقتا كمراكز ايواء. ولا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أي هطولات مطرية هذا الأسبوع، مما ينذر بتفاقم الوضع.



خمسة آلاف رجل إطفاء لإخماد حرائق الغابات في كاليفورنيا

وفي الولايات المتحدة، يسعى حوالى خمسة آلاف رجل إطفاء لإخماد عدد من حرائق الغابات في كاليفورنيا التي عانت من جفاف استمر خمس سنوات وتشهد حاليا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خصوصا في مناطقها الجنوبية.

ويكافح رجال الإطفاء 14 حريقا . وقد دمر حوالى 23 ألفا و900 هكتار ولم تتم السيطرة إلا على أكثر من 15 بالمئة منه حسب السلطات. وأدى حريق آخر اندلع السبت الى تدمير 7800 هكتار في منطقة سانتا بربارا وما زالت فرق الاطفاء بعيدة عن السيطرة عليه.

ودمر حريق آخر في شمال مدينة ساكرامنتو 5600 هكتار ولم تتم السيطرة عليه. وقد دفع الحريق السلطات إلى إجلاء سكان ودمر 17 مبنى. وأصيب أربعة أشخاص بجروح. وشهد قسم كبير من جنوب كاليفورنيا بما فيه مدينة لوس أنجليس الكبيرة موجة حر تجاوزت خلالها درجة الحرارة 37 درجة مئوية.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 11/07/2017