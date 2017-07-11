بطولة ويمبلدون للسيدات: الرومانية هاليب تسعى لتصدر التصنيف العالمي للتنس

تنطلق الثلاثاء منافسات دور الثمانية لفردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس. وتسعى الرومانية سيمونا هاليب لاعتلاء التصنيف العالمي للاعبات التنس حيث لم يعد يفصلها عن تحقيق هذا الحلم سوى فوز واحد. من جانبها تظهر الأمريكية فينوس وليامز البالغة من العمر 37 عاما في هذا الدور كأكبر لاعبة منذ أكثر من عقدين. وفي منافسات الرجال يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش مباراة في دور الأربعة أمام الفرنسي أدريان مانارينو.

يشهد اليوم الثلاثاء إقامة مباريات دور الثمانية في منافسات بطولة ويمبلدون لفردي السيدات حيث ستتطلع جوهانا كونتا وسيمونا هاليب وإيلينا أوستابنكو لترك بصمة.

وفي منافسات الرجال، نوفاك ديوكوفيتش سيبدأ المنافسات على الملعب الرئيسي في الساعة 11 بتوقيت غرينتش حيث يخوض مباراته في الدور الرابع ببطولة ومبلدون للتنس التي تأجلت من يوم الاثنين.

وتسببت المواجهة الملحمية التي استمرت لخمس مجموعات بين جيل مولر ورفائيل نادال في تأجيل مباراة اللاعب الصربي المصنف الثاني ضد الفرنسي أدريان مانارينو. وبعد مباراة ديوكوفيتش ستقام كل مواجهات دور الثمانية للسيدات.

وأصبحت فينوس وليامز البطلة خمس مرات البالغة من العمر 37 عاما أكبر لاعبة منذ أكثر من عقدين تصل دور الثمانية. وستلتقي اللاعبة الأمريكية مع أوستابنكو لاعبة لاتفيا وبطلة فرنسا المفتوحة.

والمباراة التالية ستكون لهاليب المصنفة الثانية التي ستصبح أول رومانية تتصدر التصنيف العالمي إذا هزمت كونتا. في حين تتطلع المصنفة السادسة لأن تصبح أول بريطانية تفوز بويمبلدون منذ 40 عاما.

وعلى الملعب رقم واحد ستلتقي الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، في ظهورها الأول بدور الثمانية في ويمبلدون منذ عشر سنوات، مع الأسبانية جاربين موجوروزا التي أطاحت بالمصنفة الأولى عالميا أنجليكه كيربر أمس الاثنين.

وتختتم الأمريكية صاحبة الضربات القوية كوكو فاندفيجه المنافسات وستأمل أن يعطيها مدربها الجديد بات كاش بطل ويمبلدون السابق أفضلية حين تواجه السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا.



فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 11/07/2017