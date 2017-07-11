تونس: بدء محاكمة متهمين في الاعتداء على متحف باردو

بدأت الثلاثاء في العاصمة التونسية محاكمة متهمين في اعتداء متحف باردو الذي وقع في 2015 وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا.

انطلقت الثلاثاء في تونس محاكمة متهمين في اعتداء إرهابي استهدف قبل أكثر من عامين متحف باردو الشهير وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا. ولم تعلن النيابة العامة بشكل مسبق عن تاريخ هذه المحاكمة.

ويفوق عدد الملاحقين في هذه القضية 50 متهما بينهم 21 موقوفا، وثلاثة طلقاء والبقية بحالة فرار، وفق محامين. ومن بين المتهمين الموقوفين امرأتان.

وقال المحامي سمير بن عمر الذي ينوب إحدى المتهّمتين، إن المتهمين الموقوفين مثلوا الثلاثاء أمام محكمة تونس الابتدائية في حين تغيّب المتهمون الثلاثة الطلقاء.

ووافقت النيابة العامة على مطالب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين بتأجيل القضية، ورفضت مطالب بالإفراج المؤقت عن بعض الموقوفين، وفق سمير بن عمر. ومن المنتظر أن تحدد النيابة العامة تاريخ الجلسة القادمة في وقت لاحق اليوم.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ختم القضاء التونسي التحقيقيات في اعتداء باردو وأحال الملف على دائرة الاتهام على أن تحدد تاريخ جلسة محاكة المتهمين.

وفي 18 آذار/مارس 2015، أطلق التونسيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي النار من رشاشي كلاشنيكوف على سياح عند نزولهم من حافلتين أمام متحف باردو ثم طاردوهم داخل المتحف. وقتلت الشرطة المهاجميْن عندما اقتحمت المتحف الذي يقع على بعد أمتار من مقر البرلمان التونسي.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/07/2017