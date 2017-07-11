سوريا: فصيل معارض يعلن إسقاط طائرة للنظام قرب منطقة يشملها وقف إطلاق النار

أعلن فصيل سوري معارض يدعى "قوات الشهيد أحمد العبدو" الثلاثاء إسقاط طائرة حربية للنظام السوري بالقرب من منطقة يشملها وقف إطلاق النار في جنوب البلاد، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول مصير الطيار. وعلى الجانب السياسي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا إنه يجب إشراك الأكراد السوريين في وضع دستور جديد للبلاد. يذكر أن جولة سابعة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية قد انطلقت الاثنين في جنيف السويسرية.

أعلن فصيل في المعارضة السورية إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات النظامية السورية الثلاثاء قرب منطقة يشملها وقف إطلاق النار في جنوب البلاد، في حادثة أكدها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد فارس المنجد مدير المكتب الإعلامي لـ"قوات الشهيد أحمد العبدو" التي تقاتل في جنوب شرق سوريا أن الطائرة أسقطت "من قبل المضادات الأرضية التابعة لنا" وهوت "في مناطق سيطرة النظام"، مشيرا إلى عدم توافر معلومات بشأن مصير الطيار.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرة أسقطت بين محافظتي ريف دمشق والسويداء.والسويداء مشمولة في اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه عبر مفاوضات جرت بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن حيث دخل حيز التنفيذ الأحد.

وشنت القوات الحكومية هجوما في السويداء الاثنين على "جيش أسود الشرقية" و"قوات الشهيد أحمد العبدو" في اشتباكات استمرت الثلاثاء على عدد من التلال والقرى في أنحاء المحافظة، بحسب ما أفاد المرصد وفصائل المعارضة.

دي ميستورا يدعو لإشراك أكراد سوريا في وضع دستور جديد للبلاد

وعلى الجانب التفاوضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية نشرت الثلاثاء إنه يجب عدم تجاهل الأكراد السوريين والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.

وكانت الجولة السابعة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة قد انطلقت الاثنين في مدينة جنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة، وسط آمال ضئيلة بإمكانية تحقيق أي تقدم في العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

ويستكمل طرفا النزاع السوري بحث جدول الأعمال السابق المؤلف من أربع سلات هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب بالتزامن مع اجتماعات تقنية تتناول "مسائل قانونية ودستورية".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 11/07/2017