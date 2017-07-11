رئيس الوزراء الفرنسي يعد بتطبيق إجراءات من شأنها جذب مؤسسات لندن المالية

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء إن باريس ستعمل سريعا على تطبيق إجراءات مالية لجذب المؤسسات وخاصة تلك التي تنوي مغادرة لندن بعد البريكسيت.

صرح رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الثلاثاء أنه سيتم العمل "سريعا" على تطبيق إجراءات مالية، سبق وأن أعلن عنها، لتعزيز قدرة باريس على جذب المؤسسات المالية، خصوصا تلك التي تريد مغادرة لندن بعد البريكسيت.

وقال إدوار فيليب في كلمة ألقى قسما منها بالإنكليزية خلال منتدى مالي في باريس "باريس جاهزة وفرنسا عائدة".

وأضاف أن هذه الإجراءات المالية التي أعلن عنها الجمعة "سيتم تحديدها قريبا جدا جدا جدا"، موضحا أن الهدف هو "تعزيز جاذبية باريس بكل الوسائل".

وتابع المسؤول الفرنسي "سنعمل سريعا على إلغاء الضريبة على الثروة لتحويلها إلى ضريبة على الثروة العقارية".

كما أعلن فيليب أنه يجري العمل أيضا على خفض الضريبة على الشركات "على أن نصل إلى نسبة 25% بحلول العام 2022".

وإضافة إلى هذه الإجراءات المالية عرضت الحكومة الفرنسية أيضا الجمعة إجراءات تتعلق بقانون العمل.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/07/2017