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رياضة

محكمة فرنسية تمنع محاكمة اللاعب الدولي بنزيمة في قضية الشريط الجنسي

© أ ف ب / أرشيف | كريمة بنزيمة رفقة ديشان خلال حصة تدريبية للمنتخب الفرنسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/07/2017

ألغت محكمة التمييز الفرنسية الثلاثاء حكما صادرا عن محكمة الاستئناف في فرساي، ومنعت محاكمة اللاعب كريم بنزيمة في قضية ابتزازه لمواطنه ماتيو فالبوينا بسبب شريط جنسي.

قضت محكمة فرنسية الثلاثاء بمنع محاكمة كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في قضية ابتزازه لمواطنه ماتيو فالبوينا بشأن شريط جنسي يعود للأخير.

وألغت محكمة التمييز الفرنسية حكما صادرا عن محكمة الاستئناف في فرساي في كانون الأول/ديسمبر، التي رفضت في حينه إسقاط القضية عن بنزيمة وثلاثة متهمين آخرين في القضية.

وتعد خطوة الثلاثاء مكسبا لبنزيمة، على رغم أن هذا الحكم سيرفع إلى محكمة في باريس، والتي يعود لها إصدار القرار النهائي.

وصرح محامي بنزيمة باتريس سبينوزي أنه في "حال أتبعت المحكمة (في باريس) قرار محكمة التمييز، لن يكون ثمة خيار آخر سوى اعتبار القضية بمجملها لاغية".

ووضع بنزيمة وثلاثة آخرين تحت التحقيق منذ تكشف معالم القضية في 2015. وغاب بنزيمة (29 عاما) عن المنتخب الفرنسي منذ آب/أغسطس في ذاك العام بسبب دوره في القضية، والذي يشتبه أنه كان وسيطا بين المبتزين وفالبوينا الذي كان في حينه مع نادي ليون، علما أنه انتقل مؤخرا إلى نادي فنربغشة التركي.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/07/2017

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