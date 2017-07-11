سويسرا: ماكرون في مدينة لوزان لدعم ملف استضافة باريس لأولمبياد 2024

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى مدينة لوزان السويسرية لدعم ملف باريس لاستضافة أولمبياد 2024. والتقى ماكرون الذي كان بصحبة زوجته بريجيت ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو برئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ، عشية تقديم ملف باريس لاستضافة الأولمبياد.

سافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى مدينة لوزان السويسرية حيث مقر اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تقديم دعمه لملف باريس لاستضافة أولمبياد 2024.

وزار ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو إضافة إلى مسؤولين كبار آخرين عن ملف باريس، المتحف الأولمبي في لوزان بصحبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

وقال ماكرون بعد لقائه باخ "في عالم محطم تتجدد فيه التوترات، نحن بحاجة الى قيم السلام والتسامح التي تعكسها وتجسدها بقوة الحركة الأولمبية". وأكد الرئيس الفرنسي أنه يمثل فريق باريس المدعوم بـ"الوحدة الكاملة للبلاد".

وتزامنت زيارة ماكرون إلى مقر اللجنة الأولمبية الدولية مع زيارة عمدة لوس أنجليس الولاية الأمريكية المنافسة لباريس في استضافة أولمبياد 2024.

لم يتطرق الرئيس الفرنسي وعمدة لوس أنجليس إريك غارسيتي مباشرة إلى التنافس على استضافة أولمبياد 2024 عشية تقديم ملف باريس ولوس أنجليس أمام اللجنة الأولمبية الدولية، واكتفيا بالحديث عن القيم الأولمبية في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم.

وتعتبر باريس المرشحة الأوفر حظا لتنظيم أولمبياد 2024، لكن هناك توجه لكي يخرج الطرفان فائزين في عملية التصويت من خلال حصول الطرف الخاسر على حق تنظيم نسخة 2028.

والمدينتان هما المرشحتان الوحيدتان لاستضافة نسخة 2024، والتي من المقرر أن تختار اللجنة مدينتها المضيفة خلال اجتماع جمعيتها العمومية في ليما في 13 أيلول/سبتمبر. إلا أن باخ، وسعيا لعدم خسارة مدينتين مرشحتين من هذا الحجم، دفع في اتجاه اعتماد تصويت مزدوج لاختيار مدينتين مضيفتين لأولمبياد 2024 و2028، وهو ما ستصوت عليه اللجنة الثلاثاء.



فرانس 24/ أف ب

نشرت في : 11/07/2017