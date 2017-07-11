نجل ترامب ينشر على "تويتر" رسائله الإلكترونية بشأن لقائه بالمحامية الروسية

نشر نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل إلكترونية على "تويتر" تتضمن حيثيات لقائه بمحامية مقربة من الرئاسة الروسية في حزيران/يونيو 2016. وجاء ذلك ردا على ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" التي كشفت تفاصيل هذا اللقاء وعلاقته بتدخل محتمل لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي تعليق على التغريدات المنشورة على "تويتر"، أشاد ترامب بشفافية ابنه ووضوحه.

قام نجل دونالد ترامب الثلاثاء بنشر أربع صفحات من رسائل إلكترونية على "تويتر"، تتضمن كيفية الإعداد للقاء في حزيران/يونيو 2016 مع محامية روسية عرضت تقديم معلومات مؤذية لهيلاري كلينتون جمعتها الحكومة الروسية.

ويتبين من هذه الرسائل أن الابن البكر للرئيس الأمريكي عبّر على الفور عن اهتمامه بالأمر. وكتب للوسيط الذي عرض عليه ترتيب لقاء مع المحامية ناتاليا فيزيلنيتسكايا "إذا كان ما تقوله صحيحا فالفكرة تروق لي كثيرا، وخصوصا إذا تم الأمر خلال هذا الصيف".

وحصل اللقاء في التاسع من حزيران/يونيو 2016 في برج ترامب وحضره صهر الرئيس جاريد كوشنر ومدير حملته بول مانافورت.

ترامب يشيد بشفافية ابنه

وفي رد فعل أولي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بـ"الشفافية" التي أبداها ابنه البكر دونالد جونيور عندما أعلن بأنه التقى محامية روسية قدمت على أنها موفدة من الحكومة الروسية.

وقال الرئيس ترامب في تصريح قرأته متحدثة باسمه "إن ابني شخص يتمتع بخصال عالية وأنا أحيي شفافيته".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 11/07/2017