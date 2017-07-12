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أوروبا

انفصال جبل جليدي من الأكبر في العالم عن أنتركتيكا

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/07/2017

أعلن باحثون في جامعة سوانسي البريطانية الأربعاء انفصال جبل جليدي يعد واحدا من الأكبر في العالم ويبلغ وزنه تريليون (ألف مليار) طن عن أنتركتيكا. ورغم أن هذا لن يكون له أي تأثير على مستوى مياه المحيطات إلا أنه في حال احتكاك كتل ثلجية من هذا الجبل بالمحيط قد ترفع منسوب بحار العالم عشرة سنتمترات.

انفصل جبل جليد يبلغ وزنه تريليون (ألف مليار) طن وتبلغ مساحته 5800 كيلومتر مربع وسماكته 350 مترا، وهو من أكبر جبال الجليد المرصودة في العالم، عن أنتركتيكا حسب ما أكد باحثون في جامعة سوانسي في بريطانيا.

وأوضح العلماء الذين كانوا يتابعون تطور هذه الكتلة الجليدية الهائلة "تشكل جبل الجليد بين يومي الاثنين والأربعاء عندما انفصل جزء من الحاجز الجليدي -لارسن سي-".

احتمال رفع منسوب بحار العالم عشرة سنتمترات

ولن يكون له أي تأثير على مستوى مياه المحيطات لأنه كان يطفو من الأساس على الماء.

إلا أنه جزء من حاجز جليدي هائل مسمى "لارسن سي" يضم مثلجات في غرب أنتركتيكا قادرة في حال احتكاكها بالمحيط أن ترفع منسوب بحار العالم عشرة سنتمترات. وأنتركتيكا هي من المناطق التي تشهد أسرع وتيرة احترار في العالم

وشدد الباحثون على أن "لارسن سي" "قد يكون أصبح أقل استقرارا" مع فقدانه هذا الجزء.

وفي نهاية المطاف قد يحذو "لارسن سي" حذو حاجز جليدي آخر هو "لارسن بي" تفكك سنة 2002 بالطريقة عينها، بعد انفصال جبل جليد عنه.

ويعاني "لارسن سي" من صدع كبير منذ سنوات طويلة وقد زاد في الأشهر الأخيرة. وقد بلغت الزيادة 18 كيلومترا خلال كانون الأول/ديسمبر وحده. ومطلع تموز/يوليو الحالي كان جبل الجليد الذي تشكل الآن، موصولا بأنتركتيكا على خمسة كيلومترات فقط.

وتشكل جبال الجليد عملية طبيعية لكن الاحترار المناخي يساهم في تسارعها حسب ما يؤكد علماء.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 12/07/2017

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