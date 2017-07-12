من أخل باتفاق الرياض قطر أم الدول المقاطعة لقطر؟

في الصحف اليوم: الأزمة الخليجية. السعودية تحذر من عدم التزام قطر بتعهدات سابقة حول دعمها للإرهاب، وصحف قطرية تقول إن دول الحصار هي التي تدعم الإرهاب وتموله. وأنباء متضاربة حول مقتل أبو بكر البغدادي، وأخبار عن صراعات داخلية في تنظيم الدولة الإسلامية. السلطات المغربية أساءت إدارة أزمة الريف، وانتقادات لاذعة لوزير العدل والحريات بسبب تجاوزات رجال الأمن. ونجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر فحوى الرسائل التي تبادلها حول لقائه بمحامية روسية، وبعض الصحف تقول إن الرسائل تثبت تورط حملة ترامب في التعاون مع السلطات الروسية.
البداية بالأزمة الخليجية ومذكرة التفاهم التي وقعتها قطر والولايات المتحدة يوم أمس للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. صحيفة العرب اللندنية تكتب على غلافها إن الدول الأربعة المقاطعة لقطر تواجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بسجل قطر في نكث التعهدات. السعودية، وحسب ما تنقله الصحيفة دائما كشفت وثائق الاتفاقات السابقة مع قطر في العامين 2013 و 2014 . سبب كشف هذه الوثائق هو إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة وباقي المسؤولين الغربيين مفادها أن قطر ليست بريئة وأن مطالب دول المقاطعة هي مطالب كانت قد التزمت قطر بتنفيذها لكنها نكثت التزاماتها.
رأي مخالف بل متناقض مع ما أوردته صحيفة العرب. المقال نجده في صحيفة الراية القطرية ويكتبه رئيس تحرير الصحيفة، ويرى أن توقيع قطر على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب يعكس مدى التزام قطر بالتصدي لهذه الظاهرة المقيتة التي أصبحت خطرا عالميا. التوقيع على هذه المذكرة، حسب رأي الكاتب، يوضح بجلاء سجل قطر الناصع في مجال مكافحة الإرهاب الذي تتهمها به زوراً دول الحصار وهي من تدعمه وتموله وتؤوي الإرهابيين والمتطرفين من كافة الملل والنحل.
ما تزال الصحف تعلق على إعلان تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقرأ مقالا لمبعوث الصحيفة إلى الموصل أدريان جولم يقول إن معركة الموصل قد انتهت رسميا لكن المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يرفضون تقبل الهزيمة، وينقل الكاتب أحداث المعارك الشرسة التي تدور بين هؤلاء والقوات العراقية في شارع شروان في الموصل، ويقول الكاتب إن جيوب المقاومة متعددة وعناصر التنظيم المتطرف ما زالوا صامدين أمام القوات العراقية وغارات طائرات التحالف باختبائهم وراء المدنيين.
وفي ما يتعلق بالإعلانات المتضاربة حول مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، عنونت صحيفة الزمان العراقية اليوم: مصادر متطابقة تؤكد مقتل الإرهابي الأول زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، لكن عدم تأكد صحة الخبر يدفع هالة قضماني في إحدى افتتاحيات صحيفة ليبراسيون إلى طرح عدد من الأسئلة حول ظروف مقتله. متى وكيف قتل؟ وهل لقي حتفه بسبب غارة امريكية أو روسية أم سقط إثر سكتة قلبية؟ هل مات نهائيا أم سيظهر من جديد في أحد الأشرطة؟ وتؤكد الكاتبة أنه لا توجد أجوبة لكل هذه الأسئلة، والسبب وراء تضارب الأنباء حول مقتل البغدادي، حسب الجيش العراقي، صراعات داخلية في التنظيم تستوجب رص صفوفه ربما لإعلان خليفة آخر
إلى المغرب الآن، موقع هسبرس الإلكتروني يعود على الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين يوم أمس، ونقرأ في الموقع الالكتروني أن مجلس المستشارين أثار قضية شريط الفيديو الذي ظهر فيه أحد قادة احتجاجات منطقة الريف وهو ناصر الزفزافي ظهر فيه شبه عار، الفيديو نشر لدفع مزاعم بتعذيب الزفزافي مباشرة بعد اعتقاله، ومجلس المستشارين يدخل على خط هذه القضية حيث انتقد بعض النواب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد انتقادا لاذعا. موقع هسبرس يكتب إن الوزير تعرض "لجلد" من طرف نواب من حزبه العدالة والتنمية الذين أثاروا مجموعة من التجاوزات لم يكن شريط الفيديو آخرها كتعنيف النشطاء السلميين أمام البرلمان واقتحام البيوت وتحطيم أبوابها في مدن في الريف.
أزمة الريف أظهرت اختلالات كبيرة في جسد الدولة وفي منهجية اتخاذ القرار نقرا في افتتاحية موقع أخبار اليوم المغربي، ويعدد كاتب الافتتاحية مظاهر هذه الاختلالات، ومنها ضعف استشعار المخاطر على المدى البعيد لدى السلطة.. كالاستخفاف بأزمة الريف التي ظهرت منذ أكثر من 8 أشهر، والتغول الأمني على حساب السياسي، وتدبير الأزمة بالاعتقال والضرب والقانون الجنائي، والخلل الكبير في قنوات نقل المعلومات إلى أصحاب القرار، مما يفسر ارتباك السلطات في إدارة أزمة الريف.
في مواضيع أخرى تهتم الصحف بتفاعل قضية لقاء نجل الرئيس دونالد ترامب بمحامية روسية العام الماضي. نجل الرئيس الأمريكي نشر الرسائل الالكترونية التي تبادلها حول اللقاء. صحيفة دي إندبندنت البريطانية تعود على الحدث وتكتب إن الرئيس الأمريكي أشاد بشفافية ابنه الأكبر بعد نشره للرسائل. تواصل الصحيفة بالقول إن الرئيس الأمريكي يدافع عن ابنه رغم الضغوط المتزايدة على البيت الأبيض، حيث يحقق القضاء في عدد من القضايا ذات الصلة بإمكانية حصول تعاون العام الماضي بين مسيري حملة دونالد ترامب الانتخابية والحكومة الروسية. الصحيفة أشارت كذلك إلى موقف الديموقراطيين من هذه الرسائل واعتبار بعضهم أنها تثبت وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.
هذا الرأي توافقه افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز التي رأت أن ترامب الابن يثبت الاتصال مع روسيا خلال الحملة الانتخابية وهو نشر رسائله الالكترونية لأنه كان يعلم ان صحيفة نيويورك تايمز كانت تنوي نشرها. هذه الرسائل تقول افتتاحية الصحيفة تؤكد ما أنكره الرئيس وابنه مرارا على مدى سنة، وهو لقاء مسيري حملة ترامب الانتخابية ممثلي الحكومة الروسية لمساعدتهم لهم على الإضرار بسمعة هيلاري كلينتون وحمل دونالد ترامب إلى السلطة. الصحيفة رأت أن الإدارة الأمريكية الحالية تفتقد الشفافية والشرعية، وتتساءل ما الذي لا يزال يخفيه نجل دونالد ترامب بعد نشره لهذه الرسائل؟
نتحول إلى باريس الآن، وترشح العاصمة الفرنسية لتنظيم الألعاب الأولمبية. صحيفة لوفيغارو تكتب على الغلاف إن أعضاء اللجنة الدولية الأولمبية اجتمعوا يوم أمس في مدينة لوزان وصوتوا على أن كلا من باريس ولوس أنجلس ستنظمان الألعاب الأولمبية في العامين ألفين وأربعة وعشرين وألفين وثمانية وعشرين، لكن ما ينتظر معرفته الآن هو تحديد السنة بالضبط التي ستجرى فيها الألعاب الأولمبية في باريس.. الجواب سنعرفه في الثالث عشر من سبتمبر أيلول المقبل بعد مفاوضات مع أعضاء اللجنة وممثلي مدينة لوس انجلس. نقرأ في صحيفة لوفيغارو.
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