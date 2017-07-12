لافروف يؤكد الالتزام بوقف إطلاق النار بجنوب سوريا ويأمل باتفاق مماثل يشمل مناطق أخرى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء في بروكسل أنه يتم الالتزام بشكل عام بوقف إطلاق النار في جنوب سوريا الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي. وأمل لافروف في التوصل إلى اتفاق مماثل يشمل ثلاث مناطق أخرى هي إدلب وحمص والغوطة الشرقية خلال محادثات أستانة في أغسطس/آب المقبل.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء في بروكسل أن هناك "التزاما عاما" بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد في جنوب سوريا برعاية روسيا والولايات المتحدة والأردن.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرزإن "منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا شكلت بمشاركة عسكريين ودبلوماسيين روس وأمريكيين وأردنيين". وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة "أتاح خفض مستوى العنف بسرعة"، مؤكدا أنه يتم الالتزام "بشكل عام" بوقف إطلاق النار وأن روسيا "تأمل بأن يتعزز هذا الاتجاه".

مفاوضات أستانة المقبلة ستناقش خفض التصعيد في ثلاث مناطق أخرى

وأمل لافروف في التوصل خلال الجولة المقبلة من مفاوضات أستانة حول سوريا في آب/أغسطس إلى اتفاق مماثل حول مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى في إدلب، وحمص والغوطة الشرقية.

وتشمل منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وقال لافروف الجمعة لدى إعلان التوصل إلى الاتفاق أنه في البداية "ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بتوفير الأمن حول هذه المنطقة بالتنسيق مع الأردنيين والأمريكيين".

وقال نظيره الأمريكي ريكس تليرسون حينها إنه "أول مؤشر على قدرة الولايات المتحدة وروسيا على تنسيق جهودهما حول سوريا".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 12/07/2017