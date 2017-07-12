وساطة فرنسية لمحاولة إنهاء أزمة قطر ودول الخليج

في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية، يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بجولة خليجية يومي السبت والأحد للدعوة إلى "تهدئة سريعة" لهذه الأزمة غير المسبوقة بين قطر وجيرانها. وسيتوقف لودريان خلال جولته في قطر والسعودية والكويت، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي أن لودريان سيتوجه السبت والأحد إلى قطر والسعودية والكويت، وهي الدولة التي تتولى وساطة في الأزمة، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت "نحن قلقون للتوتر الراهن الذي يؤثر في الدول التي تربطنا بها علاقات متينة وودية وندعو إلى تهدئة سريعة لمصلحة الجميع".
ولفرنسا علاقات تجارية مهمة مع قطر والسعودية. وكشفت مجموعة توتال الفرنسية وشركة قطر للبترول الثلاثاء إنشاء شركة مختلطة لمدة 25 عاما لتطوير حقل الشاهين النفطي البحري.
وتابعت المتحدثة أن الوزير "سيذكر محاوريه بالنتائج السلبية لهذه الأزمة على الصعد الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمنية" و"سيجدد التأكيد أن تعزيز مكافحة الإرهاب يشكل أولوية لفرنسا".
ويتوج وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في جدة الأربعاء مهمته الدبلوماسية الخليجية بلقاء ممثلين للدول المقاطعة لقطر، في محطة رئيسية سبقها اتفاق أمريكي قطري لمكافحة تمويل الإرهاب تأمل واشنطن أن يشكل مدخلا لحل الأزمة.
تحتاج إلى التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لإكمال تسجيلك راجع صندوق لتأكيد عنوان الخاص بك عن طريق النقر على الرابط في البريد الإلكتروني تأكيد أو إعادة إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتلقي مرة أخرى تأكيد بالبريد الإلكتروني