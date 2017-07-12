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الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يقتل شابين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/07/2017

قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء شابين فلسطينيين في مواجهات اندلعت في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة. وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل موجة عنف تسببت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 بمقتل 277 فلسطينيا و41 إسرائيليا حسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.

أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية الأربعاء بمقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة فجر الأربعاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الجنود أطلقوا النار باتجاه "مهاجمين" بعد أن "فتح مسلحون فلسطينيون النار على القوات. وقام المهاجمون بإلقاء عبوات ناسفة على القوات" التي كانت متواجدة في المخيم، الذي يقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت المصادر الطبية عن مقتل الشاب الأول بعد إصابته برصاصة ثم عن وفاة شاب آخر متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في مستشفى في المدينة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل موجة عنف تسببت منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر 2015 بمقتل 277 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأمريكيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومعظم الفلسطينيين الذين قتلوا نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بواسطة السلاح الأبيض، وفق المصادر الإسرائيلية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/07/2017

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