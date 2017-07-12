الدول المقاطعة لقطر تشدد على "استمرار إجراءاتها حتى تلتزم" بتنفيذ مطالبها "العادلة كاملة"

أعلنت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ليل الثلاثاء في بيان استمرار إجراءاتها ضد الدوحة "إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ" مطالبها "العادلة كاملة"، مشيرة إلى أن توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب مع واشنطن "خطوة غير كافية".

شددت الدول المقاطعة لقطر - وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر - في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الثلاثاء على "استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".

واعتبرت هذه الدول أن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين واشنطن والدوحة هو "خطوة غير كافية"، مضيفة أنه جاء "نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب".

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وقالت الرياض وحلفاؤها إنهم سيراقبون "عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه"، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذوها بحق الدوحة "كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة".

وأضافوا إن "السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات (...) والتدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعا لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح".

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وأتى البيان بعيد توقيع قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وذلك خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الدوحة ضمن جولة إقليمية بدأها الاثنين في الكويت التي تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات.

ومن المقرر أن تعقد الدول الأربع المقاطعة لقطر اجتماعا في جدة الأربعاء بحضور تيلرسون، كما أفادت وزارة الخارجية المصرية.

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 12/07/2017