الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعاقب حسام البدري لرفضه التعامل مع "بي إن سبورتس"

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم معاقبة مدرب النادي الأهلي المصري حسام البدري، بسبب رفضه التعامل مع قناة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، بفرض غرامة عليه قدرها عشرة آلاف دولار وإيقافه لمباراة واحدة.

فرض الاتحاد الافريقي لكرة القدم الخميس غرامة قدرها عشرة آلاف دولار وعقوبة الإيقاف عن المشاركة في مباراة واحدة بحق مدرب النادي الأهلي المصري حسام البدري، بسبب رفضه التعامل مع قناة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، التزاما بموقف بلاده من الأزمة الخليجية.

ورفض المدرب في أعقاب مبارتين لفريقه، ضمن دوري أبطال أفريقيا خلال الأسابيع الماضية، التحدث مع القناة أو في ظل وجود ميكروفون لها. وعلل البدري ذلك بالتزامه القرار الذي اتخذته مصر، إضافة إلى دول أخرى أبرزها السعودية الإمارات، في الخامس من حزيران/يونيو، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه عاقب البدري "لمخالفته التوجيهات والمبادىء العامة المرتبطة بالإعلام في دوري أبطال أفريقيا".

وأشار إلى أن المخالفات سجلت في مباراتي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 20 حزيران/يونيو (خسر الأهلي 0-2)، وكوتون سبور الكاميروني في 9 تموز/يوليو (فاز الأهلي 3-1)، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الرابعة.

وأوضح أنه في المباراة الأولى بالمغرب، غادر البدري قاعة المؤتمر الصحافي "لوجود ميكروفون لقناة +بي إن سبورتس+"، قبل أن يعود إليها " ويشارك في المؤتمر، لكن مع حجب شعار القناة على الميكروفون بيده".

أما في المباراة الثانية التي أقيمت بالإسكندرية، فرفض المدرب واللاعبون "إعطاء أي مقابلة" للقناة.

وقد أعلن النادي الأهلي بعيد اندلاع الأزمة الدبلوماسية، قراره مقاطعة القناة القطرية المالكة لحقوق بث دوري أبطال أفريقيا "ووقف كل أشكال التعاون معها ومع مراسليها في الفترة المقبلة".

وصدرت دعوات مماثلة من الاتحاد المصري ونادي الزمالك.

وفي بيانه الخميس، أوضح الاتحاد الإفريقي أن عقوبة إيقاف مشاركة البدري "لن يتم تنفيذها سوى في حال ثبت تورط المدرب بارتكاب مخالفات مماثلة من الآن حتى نهاية البطولة".

ويذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال افريقيا (7) ويبحث عن لقبه الأول منذ عام 2013.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/07/2017