"سي إن إن" تنشر تسجيلا للرئيس الأمريكي مع أشخاص في قلب الجدل حول التدخل الروسي

بثت شبكة "سي إن إن" الأربعاء تسجيلا يعود إلى 15 حزيران/يونيو، ويظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملياردير الروسي أراس أغالاروف ونجله. ويأتي ذلك إثر الجدل الذي أثاره خبر لقاء نجل ترامب بمحامية روسية مقربة من الحكومة أثناء الحملة الرئاسية الأمريكية.

نشرت شبكة "سي إن إن" الأربعاء تسجيل فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتناول العشاء مع أشخاص في قلب الجدل المتزايد حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.

وذكرت الشبكة أن التسجيل تم في 15 حزيران/يونيو 2013 عشية مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، مضيفة أنه "يلقي أضواء جديدة على العلاقة القوية" التي تربط بين ترامب وبين أسرة أغالاروف المتحدرة من أذربيجان.

وفي التسجيل، يبدو ترامب وهو يتحدث بحماسة إلى الملياردير أراس أغالاروف ونجله المغني أمين وروب غولدستون .ويبدو ترامب في التسجيل وهو يثني على أسرة أغالاروف قائلا إنهم "أكثر الناس نفوذا في كل أنحاء روسيا".

كما أعرب عن الأمل في أن تساهم مسابقة ملكة جمال الكون التي نقلها إلى روسيا ذلك العام في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويقول ترامب في التسجيل "إنه بلد عظيم فعلا. ويتمتع بنفوذ كبير. لكن علاقتنا معه ليس بالعظيمة وأقول إن هذا يمكن أن يساعد العلاقات فعلا".

ترامب الابن يثير الجدل

وكان دونالد ترامب الابن النجل الأكبر للرئيس الأمريكي نشر الثلاثاء سلسلة مراسلات إلكترونية مع غولدستون رحب فيها بشدة بإمكان حصوله من هذا الأخير على "معلومات حساسة جدا وعلى مستوى رفيع" تندرج في إطار "دعم الحكومة الروسية لترامب" ويمكن أن تسبب إحراجا للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ورد دونالد الابن (39 عاما) الذي يتولى حاليا إدارة أعمال الأسرة بالقول "إذا كان كما تقول فأنا أرحب بالأمر". وعقد بعدها لقاء مع ناتالي فيسيلنيتسكايا التي أشير إليها في الرسائل الإلكترونية بأنها "محامية الحكومة الروسية".



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/07/2017