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فرنسا

ماكرون: على برلين أن "تتحرك" لتصحيح "الاختلالات" في منطقة اليورو

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/07/2017

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحفية، من برلين أن تتحرك لتصحيح "الاختلالات في منطقة اليورو" وذلك قبل ساعات من انعقاد مجلس وزراء فرنسي ألماني.

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الخميس قبيل ساعات من انعقاد مجلس وزراء فرنسي-ألماني مشترك أنه يتعين على برلين "أن تتحرك" لتصحيح "الاختلالات" في منطقة اليورو وإعطائها "المصير الذي تستحق". وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية ومجموعة صحف "فونكي" الألمانية أن ألمانيا "عليها أن تتحرك كما على فرنسا أن تتحرك".

وأضاف ماكرون الذي يترأس صباح الخميس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجلس الوزراء الفرنسي-الألماني المشترك الـ19 أنه يجب على برلين "أن تواكب إحياء الاستثمار العام والخاص في أوروبا".

وأكد ماكرون أن "ألمانيا أجرت إصلاحا رائعا، هي تتمتع باقتصاد متين ولكنه يعاني من نقاط ضعف ديموغرافية واختلالات اقتصادية وتجارية مع جيرانها". وأضاف أن هذا الأمر يرتّب "مسؤوليات متقاسمة لإعطاء منطقة اليورو المصير الذي تستحق".
 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/07/2017

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