الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

لماذا تقلق قطر جيرانها؟

للمزيد

النقاش

السودان: البشير يناور وترامب لا يحاور؟

للمزيد

حدث اليوم

أزمة دول الخليج وقطر : لقاء جدة... هل يخفف الحدة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ترامب في باريس: تعقيدات "بروتوكولية" لزيارة "رمزية"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

من أخل باتفاق الرياض قطر أم الدول المقاطعة لقطر؟

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا.. هل ينجح تحالف الـمعارضة الجديد في إسقاط التعديلات الدستورية؟

للمزيد

النقاش

أزمة دول الخليج وقطر : إلى أي خيارات ستفضي الوساطات؟

للمزيد

حدث اليوم

تونس: أي حصاد لمكافحة الفساد؟

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا.. ما فائدة إعادة ماكرون لهيكلة قانون العمل؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: نيابة باريس تطلب سحب عدد مجلة "باري ماتش" لنشرها صورا لاعتداء نيس

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/07/2017

تقدمت النيابة العامة في باريس إلى القضاء بطلب سحب جميع نسخ العدد الأخير من مجلة "باري ماتش" الذي عرض صورا من كاميرات المراقبة لاعتداء نيس (جنوب) في 14 تموز/يوليو 2016 الذي خلف 86 قتيلا وأكثر من 450 جريحا.

طالبت النيابة العامة في باريس الخميس القضاء بأن يأمر بسحب جميع نسخ العدد الأخير لمجلة "باري ماتش" الذي عرض صورا من كاميرات مراقبة في الشارع لاعتداء نيس في 14 تموز/يوليو 2016 الذي أدى إلى مقتل 86 شخصا.

وأعلنت النيابة أنها طلبت من "المحكمة إصدار أمر بسحب" المجلة من الأكشاك و"منع النشر بأي صيغة، خصوصا الرقمية منها" لهذا العدد الذي أثار غضب الضحايا وأقاربهم. وسينظر القضاء في هذا الطلب في الساعة 12,00 ت غ.

وأضافت النيابة أنها اطلعت "الأربعاء على نشر "باري ماتش"، وفتحت تحقيقا على الفور بشأن انتهاك سرية التحقيق وإخفاء" هذه الجريمة.

وكان الاتحاد الوطني لضحايا الاعتداءات والحوادث الجماعية وجمعية "برومناد ديزانج" لأقارب ضحايا الاعتداء الذي نفذ بشاحنة اصطدمت بحشد في مدينة نيس الجنوبية وقتلت الشرطة سائقها، طالبا نيابة باريس الأربعاء بالتدخل.

واعتبرت الجمعيتان أن "هذه اللقطات من تسجيلات فيديو المنشورة بلا أي تدبير احترازي، تطال كرامة الضحايا وأقاربهم" وتم نشرها "حصريا للإثارة" و"لإنشاء مناخ مرضي واختلاس النظر".

كذلك انتقد رئيس بلدية نيس كريستيان أستروسي نشر الصور "المريعة التي لا تحتمل" والذي "سيحرك بلا أي شك ألم العائلات".

ورد مدير التحرير في "باري ماتش" اوليفييه روايان في بيان نشر مساء الأربعاء مؤكدا أن "هيئة التحرير أرادت تكريم الضحايا عبر الذهاب للقائهم بعد عام، تلبية لواجب الذكرى، لئلا ينسى المجتمع".

وقال "أما صور الشاحنة في تلك الليلة التي نشرت بشكل واسع وتناقلها زملاؤنا منذ عام وحتى مؤخرا في برامج تلفزيونية تلقى مشاهدة واسعة، فهي مشاهد من بعد ضمن إطار واسع ولا يمكن عبرها تحديد هويات الضحايا أو التعرض لكرامتهم"، مبررا النشر "بالحرص على فهم الأحداث".

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/07/2017

  • فرنسا

    السلطات الفرنسية أحبطت العديد من الهجمات على الريفيرا منذ اعتداء نيس

    للمزيد

  • ديانة

    عائلات ضحايا اعتداء نيس يلتقون البابا فرنسيس في روما

    للمزيد

  • فرنسا

    تكريم وطني بفرنسا لضحايا الإرهاب

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي