فرنسا: نيابة باريس تطلب سحب عدد مجلة "باري ماتش" لنشرها صورا لاعتداء نيس

تقدمت النيابة العامة في باريس إلى القضاء بطلب سحب جميع نسخ العدد الأخير من مجلة "باري ماتش" الذي عرض صورا من كاميرات المراقبة لاعتداء نيس (جنوب) في 14 تموز/يوليو 2016 الذي خلف 86 قتيلا وأكثر من 450 جريحا.

طالبت النيابة العامة في باريس الخميس القضاء بأن يأمر بسحب جميع نسخ العدد الأخير لمجلة "باري ماتش" الذي عرض صورا من كاميرات مراقبة في الشارع لاعتداء نيس في 14 تموز/يوليو 2016 الذي أدى إلى مقتل 86 شخصا.

وأعلنت النيابة أنها طلبت من "المحكمة إصدار أمر بسحب" المجلة من الأكشاك و"منع النشر بأي صيغة، خصوصا الرقمية منها" لهذا العدد الذي أثار غضب الضحايا وأقاربهم. وسينظر القضاء في هذا الطلب في الساعة 12,00 ت غ.

وأضافت النيابة أنها اطلعت "الأربعاء على نشر "باري ماتش"، وفتحت تحقيقا على الفور بشأن انتهاك سرية التحقيق وإخفاء" هذه الجريمة.

وكان الاتحاد الوطني لضحايا الاعتداءات والحوادث الجماعية وجمعية "برومناد ديزانج" لأقارب ضحايا الاعتداء الذي نفذ بشاحنة اصطدمت بحشد في مدينة نيس الجنوبية وقتلت الشرطة سائقها، طالبا نيابة باريس الأربعاء بالتدخل.

واعتبرت الجمعيتان أن "هذه اللقطات من تسجيلات فيديو المنشورة بلا أي تدبير احترازي، تطال كرامة الضحايا وأقاربهم" وتم نشرها "حصريا للإثارة" و"لإنشاء مناخ مرضي واختلاس النظر".

كذلك انتقد رئيس بلدية نيس كريستيان أستروسي نشر الصور "المريعة التي لا تحتمل" والذي "سيحرك بلا أي شك ألم العائلات".

ورد مدير التحرير في "باري ماتش" اوليفييه روايان في بيان نشر مساء الأربعاء مؤكدا أن "هيئة التحرير أرادت تكريم الضحايا عبر الذهاب للقائهم بعد عام، تلبية لواجب الذكرى، لئلا ينسى المجتمع".

وقال "أما صور الشاحنة في تلك الليلة التي نشرت بشكل واسع وتناقلها زملاؤنا منذ عام وحتى مؤخرا في برامج تلفزيونية تلقى مشاهدة واسعة، فهي مشاهد من بعد ضمن إطار واسع ولا يمكن عبرها تحديد هويات الضحايا أو التعرض لكرامتهم"، مبررا النشر "بالحرص على فهم الأحداث".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/07/2017