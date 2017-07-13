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الشرق الأوسط

فيديو غرافيك: لماذا تقلق قطر جيرانها؟

© صورة مأخوذة من الفيديو

فيديو عادل قسطل

نص عادل قسطل

آخر تحديث : 13/07/2017

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون يزور الخليج في وساطة عساها تخفف من حدة الأزمة الدبلوماسية التي تهز المنطقة. لماذا تقلق قطر جيرانها؟ الجواب في هذا الفيديو غرافيك.

قطر بلد صغير جغرافيا لكن مخاوف جيرانه منه كبيرة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من يونيو/حزيران علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، آخذة عليها أيضا التقارب مع إيران

 والاتهام بدعم الإرهاب صدر أيضا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الأخير بعد زيارته للسعودية.
  وتريد هذه الدول من قطر تقليص تمثيلها الدبلوماسي مع إيران التي تتهمها السعودية والدول التي تدعمها في هذه القضية  بزعزعة استقرار المنطقة.

تريد السعودية كذلك وحلفاؤها من قطر قطع علقاتها مع تنظيم "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني وجماعة "الإخوان المسلمون" المصرية وحماس الفلسطينية .أما المطلب الرئيسي أيضا فهو غلق قناة "الجزيرة" التي تبث من الدوحة.

وترفض هذه الدول  وجود قاعدة عسكرية تركية في قطر، في حين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متمسك بها .

وللتذكير، قطر هي المصدر الأول عالميا للغاز الطبيعي المسال.

ورغم تصريحات دونالد ترامب،هذه الأزمة تحرج البنتاغون لأن الأمريكيين يعتمدون على قاعدة عسكرية تضم 10.000 جندي في قطر.

 

عادل قسطل

نشرت في : 13/07/2017

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