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أمريكا

من هو "دونالد ترامب روسيا" صديق الرئيس الأمريكي؟

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نص بشار الحلبي

آخر تحديث : 13/07/2017

تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضيحة تلو الأخرى منذ توليه منصب الرئاسة. وفي آخر التطورات، نشرت شبكة "سي إن إن" فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتناول العشاء مع ملياردير روسي في 15 حزيران/يونيو 2013. فمن هو هذا الملياردير وما علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟

يمر دونالد ترامب بإحدى أسوأ المراحل منذ توليه الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد أن عصفت به وبنجله فضيحة أخرى يوم الأربعاء بسبب نشر شبكة "سي إن إن" فيديو يظهر فيه وهو يتناول العشاء مع الملياردير أراس أغالاروف ونجله عشية مسابقة ملكة جمال الكون في 15 حزيران/يونيو 2013. وهذا الفيديو يسلط الأضواء على العلاقة القوية لتي تربط بين ترامب وبين أسرة أغالاروف التي تتمتع بـ " نفوذ في كل أنحاء روسيا"، حسب قول ترامب وهو يثني على صديقه في الفيديو التي بثته الشبكة.

تغريدة دونالد ترامب عن بناء برج ترامب في موسكو

وتربط عائلة ترامب وعائلة أغالاروف علاقة صداقة بدأت باتفاق الرجلين على نقل مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 إلى موسكو، بالإضافة لحديثهما عن إمكانية بناء برج ترامب في العاصمة الروسية. وأراس أغالاروف الذي أطلقت عليه العديد من الصحف لقب "دونالد ترامب روسيا"، هو من عمالقة قطاع العقارات، وتربطه علاقة وثيقة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب الـ "واشنطون بوست"، أراس أغالاروف روسي متحدر من أصل أذربيجاني، بدأ حياته كبائع للأفلام الهوليودية الأمريكية المهربة في زمن الاتحاد السوفيتي، ثم تحول إلى مستثمر عقاري بعد سقوط الاتحاد.

وبحسب الـ"نيو يورك تايمز" فإن شركة أغالاروف قد فازت بالعديد من عقود البناء الكبيرة تابعة للدولة الروسية، وفي عام 2013 قلد بوتين أغالاروف وسام شرف الفيدرالية الروسية. كما تؤكد نفس الصحيفة أن فإيمين أغالاروف نجل الملياردير أراس، لعب دورا رئيسيا لترتيب اللقاء بين دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، والمحامية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا التي قال له إيمين أن بحوزتها معلومات من الحكومة الروسية من شأنها أن تلحق الضرر بالمرشحة الرئاسية السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون وحملتها الانتخابية. وبحسب الصحيفة، فروب غولدستون، المسوق الإعلامي لإيمين أغالاروف، قد قال إنه اهتم بتفاصيل اللقاء العام الماضي في برج ترامب بمدينة "نيو يورك".

بشار الحلبي

نشرت في : 13/07/2017

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