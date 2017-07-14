الشرطة الإسرائيلية تعتقل مفتي القدس عند بوابة الأسباط بالمسجد الأقصى

أكد المحامي جهاد حسين نجل مفتي الديار المقدسة أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت والده عقب صلاة الجمعة مباشرة. وكان فلسطينيون قد نفذوا صباح الجمعة هجوما أطلقوا خلاله النار على الشرطة الإسرائيلية مما تسبب في مقتل شرطيين إسرائيليين متأثرين بإصابتهما.

عقب صلاة الجمعة مباشرة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عند إحدى بوابات المسجد الأقصى وفق ما أكد كل من نجله ومرافقه الخاص، وذلك بعد هجوم القدس القديمة الذي أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وعنصرين من الشرطة الإسرائيلية.

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وقال مرافق المفتي خالد حمو لوكالة الأنباء الفرنسية "بعد أن أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أقيمت الصلاة عند بوابة الأسباط، وبعد انتهاء الصلاة مباشرة تقدمت وحدة شرطة خاصة واعتقلت الشيخ واقتادته بعيدا، ولم تكن تجري حينها أي مواجهات".

من جهته، أكد المحامي جهاد حسين نجل المفتي ذلك لوكالة الأنباء الفرنسية قائلا "الشرطة الإسرائيلية احتجزت والدي عقب الأحداث مباشرة في مركز شرطة صلاح الدين، ولا نعرف شيئا عنه". وقال جهاد "لم يبدر من والدي أي شيء ولا نعلم لماذا تم اعتقاله".

ونفذ فلسطينيون صباح الجمعة هجوما أطلقوا خلاله النار على الشرطة الإسرائيلية التي لاحقتهم إلى باحة المسجد الأقصى وقتلتهم، فيما قتل شرطيان إسرائيليان متأثرين بإصابتهما.

وإثر ذلك أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أمام المصلين، وهو ما اعتبره رجال دين وسياسيون منعا للمصلين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ووصفوا هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطير ويحدث لأول مرة منذ عشرات السنوات".

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 14/07/2017