الشرطة الإسرائيلية تمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد هجوم بالرصاص

قررت الشرطة الإسرائيلية منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بعد وقوع هجوم بالرصاص فجرا مسفرا عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد من الشرطيين الإسرائيليين بجروح خطيرة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس - حيث يصلي آلاف المسلمين - بعد إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم بالرصاص قرب الموقع.

وكانت الشرطة أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص فتحوا النار على شرطيين إسرائيليين في القدس القديمة ولاذوا بالفرار باتجاه باحة الأقصى قبل أن تلحق بهم قوات الأمن وتقتلتهم بالرصاص، مشيرة إلى إصابة عدد من الشرطيين بجروح خطيرة دون إعطاء تفاصيل.

وقال متحدث باسمها إن التحقق جار لمعرفة ما إن كان المسلحين الذين قتلتهم قوات الأمن فلسطينيون.

وباحة الأقصى التي تضم المسجد الأقصى هي ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين. وحائط المبكى (حائط البراق) الواقع أسفلها هو أقدس الأماكن لدى اليهود.

تشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل موجة عنف تسببت منذ أول تشرين الأول/أكتوبر 2015 بمقتل 280 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني.

ومعظم الفلسطينيين الذين قتلوا نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات على إسرائيليين بواسطة السلاح الأبيض، وفق المصادر الإسرائيلية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز



نشرت في : 14/07/2017