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أوروبا

تركيا: تسريح أكثر من 7000 شخص من الشرطة والجيش والموظفين الحكوميين

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 14/07/2017

أقالت السلطات التركية عدة آلاف من رجال الشرطة والموظفين بالوزارات والأكاديميين من وظائفهم، قبل يوم من الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وفصلت تركيا أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب واعتقلت 50 ألفا من الجيش والشرطة وقطاعات أخرى.

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم تسريح أكثر من سبعة آلاف ضابط شرطة وجندي وموظف حكومي في تركيا بموجب مرسوم جديد صدر الجمعة في إطار حالة الطوارئ المعمول بها منذ الانقلاب الفاشل قبل عام، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتم تسريح 7563 شخصا في إطار موجة التطهير الجديدة هذه، حسب الوكالة التي أضافت أن السلطات أحالت أيضا 342 عسكريا على التقاعد. وكانت صحيفة "حرييت" أوردت أن عدد المسرحين 7348 شخصا بينهم 2303 شرطيين.

غولن يندد بـ"الانقلاب الحقير"

وندد الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة ويتهمه النظام التركي بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، الجمعة بـ "الانقلاب الحقير" وكذلك بالحملة التي يشنها النظام ضد معارضيه.

وندد غولن العدو اللدود للرئيس التركي رجب أردوغان، في بيان أيضا "بالاضطهاد غير المسبوق" ضد حركته "حزمت".

ويأتي المرسوم عشية الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016. ومنذ ذلك التاريخ اعتقل نحو 50 ألف شخص وأقيل أكثر من مئة الف.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 14/07/2017

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