آخر تحديث : 14/07/2017
ترامب في باريس ورهان إيمانويل ماكرون الدبلوماسي..
احتفالات الرابع عشر من يوليو وزيارة الرئيس الأميركي إلى باريس استأثرت باهتمام العديد من الصحف، إضافة الى الوضع في سوريا والعراق وإحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ثم خبر وفاة المعارض الصيني ليو تشيابو، أحد أبرز رموز المقاومة في الصين.
العديد من الصحف الفرنسية اهتمت بزيارة الرئيس ترامب إلى باريس بمناسبة الاحتفال بعيد الرابع عشر من يوليو الوطني والذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. صحيفة لوفيغارو أشارت إلى أن عددا من الجنود الأميركيين سيشاركون نظراءهم الفرنسيين في العرض العسكري في جادة الشانزليزيه حيث توقفت عند التفاصيل اللوجستية لهذا الحدث ونقلت أن العرض العسكري سيجري في ظل إجراءات أمنية مشددة. لوفيغارو تساءلت هل تشكل زيارة ترامب إلى باريس تحديا أمنيا إضافيا؟ والسلطات تجيب بأن هذه الزيارة هي رهان قوي، مثلها مثل رهان تأمين الرئيس الفرنسي ولاسيما في ظل أجواء تطغى عليها التهديدات الإرهابية تقول لوفيغارو.
وفي ظل التهديدات الإرهابية تعود صحيفة لوباريزيان في افتتاحيتها إلى ذكرى اعتداء مدينة نيس. "حتى لا ننسى" تقول الصحيفة الفرنسية التي نقلت في ذكرى المأساة التي أسقطت ستة وثمانين قتيلا،تعود مدينة نيس لإحياء هذه الذكرى بعد عام على وقوع الاعتداء ومازال الجرح لم يندمل بعد. لوباريزيان أشارت إلى أن الاعتداء دفع بالفرنسيين إلى التضامن والتعاضد لمواجهة وقعه على النفوس.
إحياء ذكرى اعتداء نيس استأثر أيضا باهتمام عدد من الصحف الفرنسية صحيفة لاكروا نقلت أن الاحتفالات بالرابع عشر من يوليو سيطغى عليها إحياء ذكرى الاعتداء الذي طال نيس العام الماضي، الصحيفة الفرنسية نقلت مبادرة إحدى سكان نيس التي دعت إلى تعليق العلم الفرنسي على أبواب وشرفات المنازل إحياء لذكرى ضحايا الاعتداء وفي نفس الوقت احتفالا بالعيد الوطني في ظل انتشار لدوريات الامن.
إلى الوضع في سوريا ومقال من الحياة اللندنية، للكاتبة راغدة درغام التي كتبت أن من يقرأ المستجدات الميدانية والتفاهمات الدولية في سوريا والعراق يخلص إلى أن هناك أمل بوقف النزيف وعودة الاستقرار، لكن من يرى في التطورات الأخيرة ورشة تقسيم لمصلحة أميركا وروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا، يمكن أن يخلص إلى أن ذلك سيجلب مزيدا من المآسي. الكاتبة استشرفت مرحلة مقبلة، صعبة ومعقدة مؤكدة أن الرقة ستكون نقطة التحول في سوريا بالنظر إلى ما تخفيه مسألة تحريرها من تحديات إقليمية. الحياة عادت لتؤكد على افتقار الإدارة الأميركية الجديدة للخبرة مقارنة بحنكة الروس والإيرانيين في هذا السياق مع التركيز على أن تطهير سوريا والعراق من تنظيم الدولة الإسلامية يظل مهما لكن الأهم التوصل إلى معالجة سياسية للداخل السوري والعراقي.