ترامب في باريس ورهان إيمانويل ماكرون الدبلوماسي..

احتفالات الرابع عشر من يوليو وزيارة الرئيس الأميركي إلى باريس استأثرت باهتمام العديد من الصحف، إضافة الى الوضع في سوريا والعراق وإحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ثم خبر وفاة المعارض الصيني ليو تشيابو، أحد أبرز رموز المقاومة في الصين.

في صحف اليوم: الزيارة التي يقوم بها الرئيس الاميركي إلى باريس، دونالد ترامب لحضور احتفالات الرابع عشر من يوليو، كان في استقباله الرئيس ايمانويل ماكرون الذي يراهن على هذه الزيارة الأميركية تقول لوموند التي عنونت "ترامب في باريس، الرهان الدبلوماسي لماكرون". الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي يحب التاريخ ورموزه في إشارة إلى الاستقبال الذي خصه إيمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لوموند عادت لتؤكد على أهمية زيارة ترامب إلى باريس بالنسبة للرئيس الفرنسي ومدى تمكن ماكرون من إقناع الرئيس الأميركي بشأن ملفات عدة فرغم اختلاف وجهات النظر بشأن بعض القضايا إلا أن هناك أرضية مشتركة بين الرئيسين الاميركي والفرنسي.



العديد من الصحف الفرنسية اهتمت بزيارة الرئيس ترامب إلى باريس بمناسبة الاحتفال بعيد الرابع عشر من يوليو الوطني والذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. صحيفة لوفيغارو أشارت إلى أن عددا من الجنود الأميركيين سيشاركون نظراءهم الفرنسيين في العرض العسكري في جادة الشانزليزيه حيث توقفت عند التفاصيل اللوجستية لهذا الحدث ونقلت أن العرض العسكري سيجري في ظل إجراءات أمنية مشددة. لوفيغارو تساءلت هل تشكل زيارة ترامب إلى باريس تحديا أمنيا إضافيا؟ والسلطات تجيب بأن هذه الزيارة هي رهان قوي، مثلها مثل رهان تأمين الرئيس الفرنسي ولاسيما في ظل أجواء تطغى عليها التهديدات الإرهابية تقول لوفيغارو.



وفي ظل التهديدات الإرهابية تعود صحيفة لوباريزيان في افتتاحيتها إلى ذكرى اعتداء مدينة نيس. "حتى لا ننسى" تقول الصحيفة الفرنسية التي نقلت في ذكرى المأساة التي أسقطت ستة وثمانين قتيلا، تعود مدينة نيس لإحياء هذه الذكرى بعد عام على وقوع الاعتداء ومازال الجرح لم يندمل بعد. لوباريزيان أشارت إلى أن الاعتداء دفع بالفرنسيين إلى التضامن والتعاضد لمواجهة وقعه على النفوس.



إحياء ذكرى اعتداء نيس استأثر أيضا باهتمام عدد من الصحف الفرنسية صحيفة لاكروا نقلت أن الاحتفالات بالرابع عشر من يوليو سيطغى عليها إحياء ذكرى الاعتداء الذي طال نيس العام الماضي، الصحيفة الفرنسية نقلت مبادرة إحدى سكان نيس التي دعت إلى تعليق العلم الفرنسي على أبواب وشرفات المنازل إحياء لذكرى ضحايا الاعتداء وفي نفس الوقت احتفالا بالعيد الوطني في ظل انتشار لدوريات الامن.



إلى الوضع في سوريا ومقال من الحياة اللندنية، للكاتبة راغدة درغام التي كتبت أن من يقرأ المستجدات الميدانية والتفاهمات الدولية في سوريا والعراق يخلص إلى أن هناك أمل بوقف النزيف وعودة الاستقرار، لكن من يرى في التطورات الأخيرة ورشة تقسيم لمصلحة أميركا وروسيا وإيران وإسرائيل وتركيا، يمكن أن يخلص إلى أن ذلك سيجلب مزيدا من المآسي. الكاتبة استشرفت مرحلة مقبلة، صعبة ومعقدة مؤكدة أن الرقة ستكون نقطة التحول في سوريا بالنظر إلى ما تخفيه مسألة تحريرها من تحديات إقليمية. الحياة عادت لتؤكد على افتقار الإدارة الأميركية الجديدة للخبرة مقارنة بحنكة الروس والإيرانيين في هذا السياق مع التركيز على أن تطهير سوريا والعراق من تنظيم الدولة الإسلامية يظل مهما لكن الأهم التوصل إلى معالجة سياسية للداخل السوري والعراقي.

صحيفة حريات ديلي نيوز توقفت من جهتها عند تصريحات الرئيس التركي الذي أكد خلال إحياء ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي بأن لا شيء سيكون كما في السابق. أردوغان الذي دعا الأتراك إلى إحياء هذه الذكرى في كل أنحاء البلاد، أولى أهمية كبرى لمسألة إفشال الانقلاب مع التركيز على ضرورة أن تسجل في تاريخ الأمة التركية.

إلى العراق الآن ومدينة الموصل التي شبهها مغردون على توتير وشبكات التواصل الاجتماعي بهيروشيما اليابانية تنقل العرب حيث انتشرت عبر الانترنت صور تقارن بين حجم الدمار الذي خلفه الهجوم النووي على هيروشيما وناكازاكي عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين وبين حجم الدمار الذي خلفه تحرير المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية من خلال هاشتاغ هيروشيما الموصل، واعتبر مغردون أن ما حدث في الموصل يرقى لجرائم حرب فيما طالب آخرون بإعادة الإعمار عبر تغريداتهم "بعد أن حررتموها من الإرهاب حرروها الآن من الخراب".

صحيفة لوتون عادت إلى خبر وفاة المعارض الصيني ليو تشياوبو بعد صراع مع المرض وحملة دولية لإطلاق سراحه، الصحيفة الفرنسية نقلت أن وفاة المعارض الصيني يجب أن تفتح أعيننا على طبيعة النظام في الصين، فرغم نوع من الانفتاح على الصعيد الاقتصادي الذي انتهجته بكين في الآونة الأخيرة إلا أن لوتون عادت لتؤكد بأن على المجتمع الدولي الضغط عليها لكي تحترم حقوق مواطنيها ولاسيما المعارضين منهم.

ودائما بشأن وفاة رمز من رموز المقاومة في الصين ليو تشياوبو، علقت لوموند على وفاة هذا المعارض الحائز على جائزة نوبل للسلام برسم كاريكاتوري بالأبيض والأسود وهو قابع في السجن لكن الجائزة واليد التي تمدها ملونة، ما يرمز ربما إلى أن الصورة ليست قاتمة كليا ويبقى بصيص من الأمل.

إعداد وداد عطاف