دونالد ترامب لزوجة الرئيس الفرنسي: "هيئتك جميلة جدا"

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتباه من جديد عندما قال الخميس لزوجة نظيره الفرنسي، بريجيت، "هيئتك جميلة جدا"، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا والتي سيحضر خلالها الاحتفالات بالعيد الوطني 14 يولو/تموز.

"هيئتك جميلة جدا".. "جميلة".. هكذا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجة نظيره الفرنسي، بريجيت ماكرون، الخميس أثناء زيارته الرسمية لفرنسا حسبما ظهر في تسجيل مصور نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على "فيس بوك".

واجتمع ترامب (71 عاما) وزوجته ميلانيا (47 عاما) مع إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت (64 عاما) في مجمع "ليزانفاليد" المدفون فيه نابليون بونابرت. وبعد جولة، التفت ترامب إلى بريجيت وأومأ إليها وقال "هيئتك جميلة جدا". وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى زوجته وقال "جميلة".

وتناول الرئيسان وزوجتاهما العشاء في مطعم ببرج إيفل مساء الخميس.

وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى "تويتر" كتب أليكس بيرج، وهو معد تسجيلات فيديو مهتم بقضايا المرأة، "قول ترامب لسيدة فرنسا لأولى: هيئتك جميلة جدا يلخص موقف الرجال الذين يقفون بأطراف أصابعهم على الخط الفاصل بين المجاملة والتحرش الجنسي".

وواجه ترامب نقدا واسعا بسبب تعليقات اعتبرت جنسية، منها انتقاده هيئة المرشحتين الرئاسيتين السابقتين هيلاري كلينتون وكارلي فيورينا، وتعليقاته عن الممثلة الكوميدية روزي أودونيل والإعلامية أريانا هافنجتون ونجمتي تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهيدي كلوم.

فرانس24 / رويترز



نشرت في : 14/07/2017